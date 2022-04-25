Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı

Çin'in finans merkezi Şanghay'da yaklaşık bir aydır sürdürülen sıkı karantina önlemlerinin başkent Pekin’de de uygulanacağı endişesi, kent sakinlerinin gıda stoklamak için marketlere akın etmesine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, pirinç, yağ, et ve un gibi temel gıda ürünleri satın aldığı görüldü.

Haberler - İHA - AFP - Reuters 25.04.2022 - 12:18 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 12:24

Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 1

’in başkenti Pekin’de tespit edilen yeni Covid-19 vakalarının ardından halk gıda stoklamak için marketlere akın etti.

Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 2

Birçok süpermarkette ürün rafları boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 3

Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.

Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 4

TOPLU NÜKLEİK ASİT TESTİ YAPILACAK

Pekin’de son iki günde 47 Covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26’sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi.

Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 5

Toplam bin 230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 6

Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı.

Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 7

Pazartesi sabahı erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 8

ŞANGHAY'DA 51 CAN KAYBI

ŞanGhay’da Covid-19 nedeniyle dün 51 kişi yaşamını yitirmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Şanghay’da yerel kaynaklı 2 bin 472 semptomatik, 16 bin 983 asemptomatik vaka belirlendiğini açıklanmıştı.

Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 9

Kentte 26 Şubat’tan bu yana 138 kişi de hayatını kaybetmİŞTİ.

Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 10
Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 11
Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 12
Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 13
Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 14
Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 15
Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 16
Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 17
Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 18
Çin'de yeniden karantina paniği: Pekin'de raflar boş kaldı - 19

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