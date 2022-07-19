Çin’deki bir restoranda 100 milyon yıllık dinozor ayak izleri bulundu

Diğer taraftan, Sichuan'da Jura dönemine ait birçok dinozor fosili ortaya çıkarılmış olsa da, Kretase dönemine ait çok daha az fosil bulundu.

Xing, “Kretase dönemi, dinozorların gerçekten geliştiği zamandı. Bu keşif aslında bir yapboz gibidir, Sichuan'ın Kretase dönemine ve dinozorların çeşitliliğine dair artık daha fazla kanıtımız var” diye konuştu.