Çin’deki bir restoranda 100 milyon yıllık dinozor ayak izleri bulundu

Haberler - ntv.com.tr 19.07.2022 - 11:00
Çin'in güneybatısında, bir restoranın açık avlusunda keskin gözlü bir müşterinin onları fark etmesinin ardından, 100 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi.
Çin Yerbilimleri Üniversitesi'nde paleontolog ve doçent olan Lida Xing, Sichuan eyaletinde yer alan Leshan'daki restoranda birkaç taş çukurun, erken Kretase döneminde yaşayan bir tür dinozor olan iki sauropodun ayak izlerini içerdiğini açıkladı.
Xing'in ekibi, keşfi bir 3D tarayıcı kullanarak doğruladı.
Bununla birlikte, uzun boyunları ve kuyruklarıyla tanınan Sauropodlar, Dünya'da yürüyen en büyük hayvanlardı. Xing, ayak izlerini bırakan iki sauropodun vücut uzunluğunun her birinin muhtemelen yaklaşık 8 metre olduğunu söyledi.
Diğer taraftan, Sichuan'da Jura dönemine ait birçok dinozor fosili ortaya çıkarılmış olsa da, Kretase dönemine ait çok daha az fosil bulundu.
Xing, “Kretase dönemi, dinozorların gerçekten geliştiği zamandı. Bu keşif aslında bir yapboz gibidir, Sichuan'ın Kretase dönemine ve dinozorların çeşitliliğine dair artık daha fazla kanıtımız var” diye konuştu.
Xing, Çin'in son yıllardaki hızlı gelişiminin paleontoloji (fosil kayıtları aracılığıyla çalışmaları gerçekleştirmeni eski yaşamın incelenmesini) daha zor hale getirdiğini söyledi.
Xing, "Şehirde fosil örneklerine artık çok daha zor rastlıyoruz, çünkü neredeyse tamamı binalarla kaplı. Dinozor ayak izlerini bulduğumuz alanın etrafında mümkün olan en kısa sürede keşif yapmak istiyoruz. Çünkü,"inşaat çalışmaları nedeniyle günler içinde yok edilebilirler" dedi.
Öte yandan, keşfin yapıldığı alan bir restoran olmadan önce, yer bir tavuk çiftliği olarak kullanılıyordu. Dinozor ayak izleri toprak ve kum katmanları tarafından örtülüydü ve onları erozyon ve hava hasarından koruyordu.
Toprak ve kum, yaklaşık bir yıl önce restoran açıldığında temizlendi. Xing, restoran sahibinin düz olmayan taşın doğal görünümünü beğendiğini, bu nedenle çimento ile düzleştirmek yerine el değmeden bıraktığını aktardı.
Xing, “Sonuç olarak, "Bu ayak izleri iyi korunuyordu. Oraya gittiğimizde ayak izlerinin çok derin ve oldukça bariz olduğunu gördük, ancak onların 100 milyon yıl öncesine ait olması kimsenin düşünmediği bir olasılıktı. Restoran sahibi ise insanların ayak izlerine asmasını önlemek için şimdi alanı çitle çevirdi ve onları korumak için bir alan inşa etmeyi planlıyor” dedi.
Xing, ayrıca söz konusu keşfin, halk arasında daha fazla bilimsel ilginin hoş bir işareti olduğunu da sözlerine ekledi:
"10 yıl önce olsaydı, kimse bana şüpheli dinozorların (fosiller veya ayak izleri) fotoğraflarını göndermezdi. Ama şimdi sıradan vatandaşlardan epeyce ihbar alıyorum ve her yıl birkaç dinozor ayak izini doğruluyorum."