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Çin'deki Lekima tayfununda kayıplar artıyor

Anadolu Ajansı, Reuters

Çin'in doğusunda cumartesi gününden bu yana etkili tayfunda 45 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi kayboldu.

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    Çin'in doğusunda etkili Lekima tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e çıktı.
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    Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang ile Şantung eyaletinde etkili tayfun nedeniyle 45 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişiden ise haber alınamıyor.
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    Cumartesi günü Cıciang eyaletini vuran tayfun 39 kişinin, komşu Anhui eyaletinde de bir kişinin ölümüne yol açtı.
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    Tayfun, Cıciang eyaletinde 1,26 milyon kişinin tahliye edilmesine ve 24,22 milyar yuan (yaklaşık 18,8 milyar Türk lirası) zarara neden oldu. Eyalette 9 kişi de kayboldu.
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    Pazar günü kuzeye doğru yönelen tayfun, Şantung eyaletini vurmaya başladı. Şantung'daki tayfunda 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi kayboldu.
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    En az 610 evin yıkıldığı eyalette, 180 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
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    Lekima tayfunu, Şantung eyaletinde de 1,48 milyar yuan maddi zarara yol açtı.
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    Eyalette, şiddetli yağış ve rüzgar etkisini sürdürürken, evlerinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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    Ülkede bu yıl yaşanan 9'uncu tayfun Lekima, saatte 187 kilometre hızla esen rüzgarlara neden oldu.
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    Lekima tayfununun, ülkenin kuzey ve batı yönlerinden iç kesimlere doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.
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