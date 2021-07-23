Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor

ntv.com.tr 23.07.2021 - 10:36
Çin'in Henan eyaletine bağlı 12 milyon nüfuslu Zhengzhou şehrinde, şiddetli yağışlar etkili oldu.
Son bin yılın en etkili yağışlarının görüldüğü bölgede, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 33 olduğu açıklandı.
3 milyon kişinin etkilendiği sel felaketinde, yaklaşık 400 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği aktarıldı.
Şehirdeki sel suları 2 metre yüksekliğe kadar ulaşırken sokaklarının nehirlere döndüğü, ve yüzen arabaların görüldüğü belirtildi.
Şehirdeki telekomünikasyon ağları zarar görürken, Zhengzhou'daki en az 6 bin 300 baz istasyonu ve 275 km'lik fiber optik kabloyu onarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Binlerce hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğünü şehirde yaklaşık 20 bin görevlinin durmaksızın çalıştığı, acil durum ve tıbbi müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.
Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou şehrinde, 17 Temmuz günü başlayan yağışlar 20 Temmuz günü aniden yoğunlaştı.
Rekor yağış kaydedilen şehirde, saat 16.00-17.00 arasında yağışın 201,9 mm'ye ulaştığını ve bu oranın Çin anakarasındaki saatlik yağış rekorunu kırdığının altı çizildi.