Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Son bin yılın en etkili yağışlarının görüldüğü Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou şehrinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi. Şehirdeki 3 milyon kişiyi etkileyen selde yaklaşık 400 bin kişi tahliye edilirken, suların çekilmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmaları hız kazandı.

ntv.com.tr 23.07.2021 - 10:36

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 1

Çin'in Henan eyaletine bağlı 12 milyon nüfuslu Zhengzhou şehrinde, şiddetli yağışlar etkili oldu.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 2

Son bin yılın en etkili yağışlarının görüldüğü bölgede, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 33 olduğu açıklandı.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 3

3 milyon kişinin etkilendiği sel felaketinde, yaklaşık 400 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği aktarıldı.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 4

Şehirdeki sel suları 2 metre yüksekliğe kadar ulaşırken sokaklarının nehirlere döndüğü, ve yüzen arabaların görüldüğü belirtildi.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 5

Şehirdeki telekomünikasyon ağları zarar görürken, Zhengzhou'daki en az 6 bin 300 baz istasyonu ve 275 km'lik fiber optik kabloyu onarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 6

Binlerce hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğünü şehirde yaklaşık 20 bin görevlinin durmaksızın çalıştığı, acil durum ve tıbbi müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 7

Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou şehrinde, 17 Temmuz günü başlayan yağışlar 20 Temmuz günü aniden yoğunlaştı.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 8

Rekor yağış kaydedilen şehirde, saat 16.00-17.00 arasında yağışın 201,9 mm'ye ulaştığını ve bu oranın Çin anakarasındaki saatlik yağış rekorunu kırdığının altı çizildi.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 9

SELİN ETKİLEDİĞİ YERLERDEN KARELER..

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 10
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 11
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 12
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 13
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 14
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 15
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 16
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 17
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 18
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 19
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 20
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 21
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 22
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 23
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 24
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 25
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 26
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 27
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 28
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 29
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 30
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 31
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 32
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 33
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 34
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 35
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 36
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 37
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 38
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 39
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 40
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 41
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 42
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 43
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 44
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 45
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 46
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 47
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 48
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 49
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 50
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 51
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 52
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 53
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 54
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 55
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 56
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 57
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 58
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 59
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 60
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 61
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 62
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 63
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 64
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 65
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi: Kurtarma çalışmaları sürüyor - 66

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