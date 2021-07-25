Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi

Son bin yılın en etkili yağışlarının görüldüğü Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou şehrinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldi. Şehirdeki 3 milyon kişiyi etkileyen selde yaklaşık 400 bin kişi tahliye edilirken, suların çekilmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmaları hız kazandı.

ntv.com.tr 25.07.2021 - 15:55

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 1

Çin'in Henan eyaletine bağlı 12 milyon nüfuslu Zhengzhou şehrinde, şiddetli yağışlar etkili oldu.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 2

Son bin yılın en etkili yağışlarının görüldüğü bölgede, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 63 olduğu açıklandı.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 3

3 milyon kişinin etkilendiği sel felaketinde, yaklaşık 400 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği aktarıldı.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 4

Şehirdeki sel suları 2 metre yüksekliğe kadar ulaşırken sokaklarının nehirlere döndüğü, ve yüzen arabaların görüldüğü belirtildi.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 5

Şehirdeki telekomünikasyon ağları zarar görürken, Zhengzhou'daki en az 6 bin 300 baz istasyonu ve 275 km'lik fiber optik kabloyu onarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 6

Binlerce hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğünü şehirde yaklaşık 20 bin görevlinin durmaksızın çalıştığı, acil durum ve tıbbi müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 7

Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou şehrinde, 17 Temmuz günü başlayan yağışlar 20 Temmuz günü aniden yoğunlaştı.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 8

Rekor yağış kaydedilen şehirde, saat 16.00-17.00 arasında yağışın 201,9 mm'ye ulaştığını ve bu oranın Çin anakarasındaki saatlik yağış rekorunu kırdığının altı çizildi.

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 9

SELİN ETKİLEDİĞİ YERLERDEN KARELER..

Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 10
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 11
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 12
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 13
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 14
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 15
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 16
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 17
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 18
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 19
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 20
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 21
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 22
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 23
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 24
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 25
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 26
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 27
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 28
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 29
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 30
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 31
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 32
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 33
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 34
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 35
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 36
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 37
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 38
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 39
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 40
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 41
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 42
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 43
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 44
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 45
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 46
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 47
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 48
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 49
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 50
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 51
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 52
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 53
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 54
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 55
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 56
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 57
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 58
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 59
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 60
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 61
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 62
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 63
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 64
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 65
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 66
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 67
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 68
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 69
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 70
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 71
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 72
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 73
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 74
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 63’e yükseldi - 75

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