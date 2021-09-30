Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek

ROBOTLAR GÜNDE ÜÇ ÖĞÜN YEMEK VERECEK

Karantina kapsamında, yolcular doğrudan havaalanından otobüslerle transfer edilecek ve en az iki hafta odalarına kapatılacak. Ayrıca her odanın görüntülü sohbet için kameralarla ve yapay zeka destekli bir termometre ile donatıldığı belirtildi. Teması en aza indirmek için ise karantinada tutulanlara robotlar tarafından günde üç yemek verileceği açıklandı.