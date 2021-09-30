Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek

ntv.com.tr - AFP - Reuters 30.09.2021 - 15:47 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 16:01
Çin yurt dışından gelen yolcular için, 260 milyon dolar harcayarak beş bin odalı bir karantina tesisi inşa etti. Geleneksel Çin tarzında gri çatılı üç katlı bina sıralarından oluşan devasa kompleks, 46 futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılıyor ve şehrin eteklerinde sıfırdan inşa edilmesi üç aydan az sürdü.
Bununla birlikte yapı, yurt dışından gelen Çinli ve uluslararası yolcuları karantinaya almak için Guangzhou genelinde bulunan belirlenmiş otellerin yerini alacak. Söz konusu hareketle, kent sakinlerinin ithal vakalara maruz kalmasının önlenmesini amaçlıyor.
Karantina kapsamında, yolcular doğrudan havaalanından otobüslerle transfer edilecek ve en az iki hafta odalarına kapatılacak. Ayrıca her odanın görüntülü sohbet için kameralarla ve yapay zeka destekli bir termometre ile donatıldığı belirtildi. Teması en aza indirmek için ise karantinada tutulanlara robotlar tarafından günde üç yemek verileceği açıklandı.
Çin Dış İlişkiler Konseyi'nde küresel sağlık alanında kıdemli bir araştırmacı olan Yanzhong Huang, "Burası tartışmasız dünyadaki en modern karantina merkezi. Çok yüksek bir teknoloji kullandık” dedi.
Resmi olarak Guangzhou Uluslararası Sağlık İstasyonu olarak adlandırılan karantina tesisi Çin’de türünün ilk örneği.
Huang, "Bu sadece geçici bir önlem değil. Çinli liderler bu pandeminin sona ermesinin biraz zaman alacağı ve ülke sınırlarının bu şekilde denetlenebileceği görüşünde. Bu gibi tesisler sıfır tolerans stratejisini kurumsallaştırmanın bir yolu olarak hizmet ediyor" diye konuştu.
Öte yandan, 18 aydan fazla bir süredir Çin, sınırlarını çoğu yabancıya kapattı. Çin vatandaşlarının yanı sıra ülkeye girmesine izin verilen yabancıların en az iki hafta zorunlu otel karantinasına girmesi gerekiyor.
Tam aşılı olanlar da dahil olmak üzere, ülkeye gelenlerin otel karantinasının ardından bir hafta daha ev izolasyonunda tutulması gerekiyor.