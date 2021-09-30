Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) uzak tutmak söz konusu olduğunda, çok az ülke Çin kadar ileri gidebiliyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler sınırları yeniden açıp corona virus kısıtlamalarını gevşetirken, Çin sıfır Covid politikasını sertleştirdi. Tam aşılı kendi vatandaşlarına bile zorunlu karantina uygulayan ülkenin güneyindeki Guangzhou kentinde 5 bin odalık bir tesis inşa edildi. 3 ay gibi kısa bir sürede inşa edilen dev tesiste son teknolojiler kullanıldı. Karantinadaki kişilerin yemekleri robotlar tarafından verilecek.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 30.09.2021 - 15:47 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 16:01

Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek - 1

ÜÇ AYDAN AZ BİR SÜRE İÇİNDE İNŞA EDİLDİ

Çin yurt dışından gelen yolcular için, 260 milyon dolar harcayarak beş bin odalı bir karantina tesisi inşa etti. Geleneksel Çin tarzında gri çatılı üç katlı bina sıralarından oluşan devasa kompleks, 46 futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılıyor ve şehrin eteklerinde sıfırdan inşa edilmesi üç aydan az sürdü.

Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek - 2

Bununla birlikte yapı, yurt dışından gelen Çinli ve uluslararası yolcuları karantinaya almak için Guangzhou genelinde bulunan belirlenmiş otellerin yerini alacak. Söz konusu hareketle, kent sakinlerinin ithal vakalara maruz kalmasının önlenmesini amaçlıyor. 

Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek - 3

ROBOTLAR GÜNDE ÜÇ ÖĞÜN YEMEK VERECEK

Karantina kapsamında, yolcular doğrudan havaalanından otobüslerle transfer edilecek ve en az iki hafta odalarına kapatılacak. Ayrıca her odanın görüntülü sohbet için kameralarla  ve yapay zeka destekli bir termometre ile donatıldığı belirtildi. Teması en aza indirmek için ise karantinada tutulanlara robotlar tarafından günde üç yemek verileceği açıklandı. 

Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek - 4

ÇOK YÜKSEK BİR TEKNOLOJİ KULLANDIK

Çin Dış İlişkiler Konseyi'nde küresel sağlık alanında kıdemli bir araştırmacı olan Yanzhong Huang, "Burası tartışmasız dünyadaki en modern karantina merkezi. Çok yüksek bir teknoloji kullandık” dedi.

Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek - 5

Resmi olarak Guangzhou Uluslararası Sağlık İstasyonu olarak adlandırılan karantina tesisi Çin’de türünün ilk örneği. 

Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek - 6

Huang, "Bu sadece geçici bir önlem değil. Çinli liderler bu pandeminin sona ermesinin biraz zaman alacağı ve ülke sınırlarının bu şekilde denetlenebileceği görüşünde. Bu gibi tesisler sıfır tolerans stratejisini kurumsallaştırmanın bir yolu olarak hizmet ediyor" diye konuştu.

Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek - 7

ÇİN, TAM AŞILI KENDİ VATANDAŞLARINA BİLE ZORUNLU KARANTİNA UYGULUYOR

Öte yandan, 18 aydan fazla bir süredir Çin, sınırlarını çoğu yabancıya kapattı. Çin vatandaşlarının yanı sıra ülkeye girmesine izin verilen yabancıların en az iki hafta zorunlu otel karantinasına girmesi gerekiyor. 

Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek - 8

Tam aşılı olanlar da dahil olmak üzere, ülkeye gelenlerin otel karantinasının ardından bir hafta daha ev izolasyonunda tutulması gerekiyor.

Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek - 9
Ancak corona virüs, Çin'in katı savunmasını defalarca ihlal etti. Mayıs ayında, son derece bulaşıcı Delta varyantı, Guangzhou ve Shenzhen de dahil olmak üzere güneydeki Guangdong eyaletinde bir salgına neden oldu.
Çin’den 5 bin odalı yeni karantina tesisi: Yemekleri robotlar verecek - 10
Çin'de şimdiye kadar 96 bini aşkın Covid-19 vakası ve 4 bin 636 corona virüs kaynaklı ölüm bildirildi.

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