Çin'den corona virüs aşısı için önemli adım: Bu yıl dağıtılabilir

Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6’sı Çin’de olmak üzere 8’i insanlar üzerinde deneniyor.

Bununla birlikte, dünya çapında geliştirilen aşıların hiçbiri kitlesel dağıtım için gerekli bir adım olan geniş kapsamlı 3. aşama deneylerine geçemedi.

IMBCAMS tarafından dün yapılan açıklamada, Çinli bilim insanlarının insanlarda test ettikleri altı olası aşı arasından birinin ikinci aşama testlerine başladığını duyurdu. Mayıs ayından bu yana devam eden ve yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı birinci aşama çalışmalarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

İkinci aşama klinik deneylerinde, enjeksiyonun dozuna karar verilerek, potansiyel aşının güvenli olup olmadığını değerlendirmeye devam edilecek. Bununla birlikte sağlıklı insanlarda aşının neden olduğu bağışıklık tepkisi ölçülecek.