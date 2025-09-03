Çin'den devasa güç gösterisi: Modern silahlar ilk kez sergilendi
Pekin’de düzenlenen askeri geçitte Çin, yeni birliklerini ve daha önce sergilenmemiş modern silahlarını ilk kez dünyaya tanıttı.
ÇİN'İN ASKERİ GÜCÜ
Çin, 2'nci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıldönümü anısına şimdiye kadarki en büyük askeri geçidi düzenledi.
Çin ordusu devasa askeri geçit töreninde ilk kez modern jetlerini, füzelerini ve son teknoloji elektronik harp sistemlerini dünyaya tanıttı.
Etkinlik, ülkenin askeri gücünü gözler önüne seren bir gövde gösterisine dönüştü.