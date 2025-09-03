Çin'den devasa güç gösterisi: Modern silahlar ilk kez sergilendi

ÇİN'İN EN BÜYÜK AVANTAJI NE?

Emekli Avustralya Ordusu Tümgenerali Mick Ryan, CNN’e yaptığı değerlendirmede, “ABD hala dünyanın en güçlü ordusu, ama fark onlarca yıl öncesine göre daha az” dedi.

Ryan, Çin’in en büyük avantajının silahlarını tamamen kendi üretmesi olduğunu vurgulayarak, “Bu da Pekin’i, savaş durumunda yabancı silah tedarikçileri tarafından baskı altına alınamaz hale getiriyor” ifadelerini kullandı.