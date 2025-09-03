Çin'den devasa güç gösterisi: Modern silahlar ilk kez sergilendi

Pekin’de düzenlenen askeri geçitte Çin, yeni birliklerini ve daha önce sergilenmemiş modern silahlarını ilk kez dünyaya tanıttı.

ÇİN'İN ASKERİ GÜCÜ

Çin, 2'nci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıldönümü anısına şimdiye kadarki en büyük askeri geçidi düzenledi.

Çin ordusu devasa askeri geçit töreninde ilk kez modern jetlerini, füzelerini ve son teknoloji elektronik harp sistemlerini dünyaya tanıttı.

Etkinlik, ülkenin askeri gücünü gözler önüne seren bir gövde gösterisine dönüştü.

DÜNYA HABERLERİ

KONUKLARINI BİZZAT KARŞILADI

Geçide Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran, Malezya, Myanmar, Moğolistan, Endonezya, Zimbabve ve Orta Asya ülkelerinin liderleri de katıldı. 

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan, yabancı konukları bizzat karşıladı. 

ABD İLE FARK KAPANIYOR

Çin’in ilk kez sergilediği gelişmiş silahlar, Çin ordusunun ABD ordusuna yetişmeye başladığının göstergesi olarak değerlendirildi.

Ancak uzmanlar, bu silahların henüz savaşta test edilmediğine dikkat çekiyor.

ÇİN'İN EN BÜYÜK AVANTAJI NE?

Emekli Avustralya Ordusu Tümgenerali Mick Ryan, CNN’e yaptığı değerlendirmede, “ABD hala dünyanın en güçlü ordusu, ama fark onlarca yıl öncesine göre daha az” dedi.

Ryan, Çin’in en büyük avantajının silahlarını tamamen kendi üretmesi olduğunu vurgulayarak, “Bu da Pekin’i, savaş durumunda yabancı silah tedarikçileri tarafından baskı altına alınamaz hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

YENİ BİRLİKLER VE YENİ SİLAHLAR TANITILDI

Geçit töreninde donanma ve kara ordusunun yanı sıra yeni kurulan siber birlik de yer aldı.

Resmi Xinhua ajansına göre bu birim, siber güvenlik savunma önlemlerinden sorumlu ve yakın zamanda gerçek mermiyle tatbikatlara katıldı.

2024’te kurulan Bilgi Destek Gücü de ilk kez halkın karşısına çıktı. Bu birim, savaş hazırlığını desteklemek için ağ tabanlı bilgi sistemleri geliştirmekle görevli.

HANGİ SİLAHLAR TANITILDI?

Törende hipersonik gemisavar füzeler, AJX002 adlı su altı drone’u ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni kıtalararası balistik füze DF-61 gibi silahlar tanıtıldı.

Ayrıca kara, deniz ve hava tabanlı stratejik silahlar, hassasiyetli saldırı sistemleri, savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları da geçitte yer aldı.

PUTİN VE KİM BAŞ DAVETLİYDİ

2019’daki 70. yıl kutlamalarından bu yana yapılan ilk büyük askeri geçit törenine Batılı liderler katılmadı.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 yabancı lider Pekin’deydi. 

HALKA KAPALI TÖREN

Sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan tören halka açık değildi.

Güzergah çevresindeki binalar boşaltıldı, caddeye bariyerler kuruldu ve metro seferleri durduruldu. Çinliler geçidi yalnızca televizyon ve canlı yayınlardan izleyebildi.

ÇİN'DEN GÜÇ MESAJI

Uzmanlara göre, bu gösteri Çin halkına “ülkenin saldırılara karşı yeterince güçlü olduğu” mesajı verirken, Asya’daki komşularını ve ABD’yi ise giderek artan askeri güç konusunda endişelendiriyor.

