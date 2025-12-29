Çin'den Tayvan etrafında tatbikat

AFP'nin aktardığına göre Çin devlet televizyonu CCTV, tatbikatların ana temasının Tayvan'ın kuzeyindeki derin su limanı Keelung ve güneyindeki en büyük liman kenti Kaohsiung'u "bloke etmek" olduğunu duyurdu.

Çin ordusu, geçen yılki tatbikatlarda da liman ablukası çalışmış olsa da, ada çevresindeki manevraların dış askeri müdahaleye karşı "caydırıcılık" amacı taşıdığını ilk kez bu kadar açık bir dille ifade etti.

Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, tatbikatın amacını şu sözlerle açıkladı:

"Bu tatbikat, 'Tayvan'ın Bağımsızlığı'nı savunan ayrılıkçı güçlere ve dış müdahale güçlerine ciddi bir uyarı niteliğindedir. Çin'in egemenliğini ve ulusal birliğini korumak için meşru ve gerekli bir eylemdir."

Çin ordusu ayrıca tatbikat duyurusuyla birlikte "Adalet Kalkanları: İllüzyonları Parçalamak" ve "Adalet Okları: Kontrol ve İnkar" başlıklı propaganda posterleri yayımladı.

Görsellerden birinde, Tayvan haritası üzerindeki yeşil solucanlara benzeyen hedeflere yanan okların yağdığı resmedildi.

Bir diğer posterde ise Çin'in Tayvan'a yönelik amfibik bir saldırıda kullanabileceği sivil gemilerden oluşan armada ve "Kalkana dokunan her türlü dış müdahale yok olacaktır" ifadesi yer aldı.