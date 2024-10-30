Çin’in 14. mürettebatlı uzay görevi resmen başladı
Çinli 3 astronotu Tiangong Uzay İstasyonu'na ulaştırmayı hedefleyen Long March-2F taşıyıcı roketi Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Astronotların, Shenzhou-19 görevi kapsamında bir dizi bilimsel çalışmaya imza atacağı açıklandı.
Çinli 3 astronotu Shenzhou-19 görevi kapsamında Tiangong Uzay İstasyonu'na ulaştırmayı hedefleyen Long March-2F taşıyıcı roketi, Türkiye saati ile 23.27’de Gobi Çölü’ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.