Çin’in 14. mürettebatlı uzay görevi: Şıncou-19 mekiği uzay istasyonuna ulaştı

İLK KADIN UÇUŞ MÜHENDİSİ

Seferin komutanlığını üstlenen 48 yaşındaki Cay, daha önce 2022'de "Şıncou-14" seferiyle uzay istasyonuna yolculuk etti.



Her ikisi de 1990 doğumlu diğer taykonotlar Song Lingdong ve Vang Haozı ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alıyor.