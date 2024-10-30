Çin’in 14. mürettebatlı uzay görevi: Şıncou-19 mekiği uzay istasyonuna ulaştı
Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna gönderdiği yeni taykonot ekibi 6,5 saat süren yolculuğun ardından hedefe ulaştı. Astronotların, Shenzhou-19 görevi kapsamında bir dizi bilimsel çalışmaya imza atacağı açıklandı.
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'yı yaşıyan Şıncou-19 uzay mekiği, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendi.
Yaklaşık 6,5 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaşan taykonotlar, mekikten modüle geçerek uzay istasyonuna girdi.