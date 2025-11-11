Çin'de 758 metrelik köprü çöktü

11.11.2025 20:39

Son Güncelleme: 11.11.2025 20:39

Murat Şahin

Çin'de yeni inşa edilen 758 metrelik Hongqi Köprüsü’nde çökme meydana geldi.

Çin'de 758 metrelik köprü çöktü
Sosyal Medya

Çin'in iç kesimlerini Tibet'e bağlayan ulusal otoyolun parçası olan 758 metre uzunluğundaki Hongqi Köprüsü, dağ yamacında meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle kısmen çöktü. 

Çin'de 758 metrelik köprü çöktü 1
Sosyal Medya

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde köprünün dakikalar içinde çöktüğü görülüyor. 

Çin'de 758 metrelik köprü çöktü 2
Sosyal Medya

Yetkililer, olayda can kaybı yaşanmadığını, çevresinde oluşan çatlaklar ve toprak kayması nedeniyle köprünün dün trafiğe kapatıldığını belirtti.

Çin'de 758 metrelik köprü çöktü 3
Sosyal Medya

Köprünün inşaatının bu yılın başlarında tamamlandığı aktarıldı.

 

Çin'de 758 metrelik köprü çöktü 4
Sosyal Medya

Yetkililer çökmeye ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü belirtti. 

Çin'de 758 metrelik köprü çöktü 5
Sosyal Medya

Yakın zamanda açılan köprünün tabliyesinden vadi tabanına kadar olan uzunluğu 625 metreydi.

Çin'de 758 metrelik köprü çöktü 6
Sosyal Medya