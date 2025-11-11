Çin'de 758 metrelik köprü çöktü
11.11.2025 20:39
Son Güncelleme: 11.11.2025 20:39
Murat Şahin
Çin'de yeni inşa edilen 758 metrelik Hongqi Köprüsü’nde çökme meydana geldi.
Çin'in iç kesimlerini Tibet'e bağlayan ulusal otoyolun parçası olan 758 metre uzunluğundaki Hongqi Köprüsü, dağ yamacında meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle kısmen çöktü.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde köprünün dakikalar içinde çöktüğü görülüyor.
Yetkililer, olayda can kaybı yaşanmadığını, çevresinde oluşan çatlaklar ve toprak kayması nedeniyle köprünün dün trafiğe kapatıldığını belirtti.
Köprünün inşaatının bu yılın başlarında tamamlandığı aktarıldı.
Yetkililer çökmeye ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü belirtti.
Yakın zamanda açılan köprünün tabliyesinden vadi tabanına kadar olan uzunluğu 625 metreydi.