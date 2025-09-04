Çin'in korkutucu silahları dünyayı endişelendirdi

DF-17 HİPERSONİK FÜZE

Uzmanlara göre en endişe verici olan sistemlerden biri ise DF-17 hipersonik füze sistemi. Bu silah, Pekin’in en çok dikkat çeken stratejik silahları arasında yer alıyor. 2 bin 500 kilometreye varan menzile sahip.

SES HIZININ BEŞ KATI HIZLA MANEVRA

Kara konuşlu mobil rampalardan fırlatılan füze, ses hızının beş katından fazla hızla manevra yapabiliyor. Bu özellik, mevcut füze savunma sistemlerini aşmasını kolaylaştırıyor.

Uzmanlara göre DF-17, hem bölgesel hedefler hem de ABD üsleri açısından ciddi bir caydırıcılık unsuru.