Çin'in korkutucu silahları dünyayı endişelendirdi

Çin, önceki gün askeri geçit töreninde varlığının bilinen ancak görüntülenemeyen kritik silah sistemlerini dünyaya tanıtı. Bu silahlar ABD ve batı ülkelerini endişendirecek nitelikte. Tanıtılan sistemlere yakından bakalım.

ABD'YE MESAJ VEREN SİLAH SİSTEMLERİ

Çin, bu hafta düzenlenen askeri geçit töreninde modern savaş gücünü gözler önüne serdi.

Başkent Pekin’de düzenlenen gösteride en son teknolojiye sahip füze sistemleri, insansız hava araçları ve zırhlı araçlar kamuoyuna tanıtıldı.

ABD'ye güçlü bir mesaj olarak görülen bu askeri gövde gösterisi, beraberinde bazı sorular getirdi.

ABD’li analistlere göre Pekin’in geliştirdiği bazı sistemler, yalnızca bölgesel değil küresel dengeler açısından da ciddi bir meydan okuma niteliği taşıyor.

İşte o sistemlerden bazıları...

DF-61 KITALARARASI BALİSTİK FÜZE SİSTEMİ

Amerikanları en çok endişelendirecek silah sistemlerinden biri DF-61 ICBM kıtalararası balistik füze sitemi. Füzenin menzili 15 bin kilometre olarak biliniyor. 

DF-61 ICBM, uzun menzili ve nükleer başlık taşıma kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Bu füze, binlerce kilometre ötede hedefleri vurabilecek kapasiteye sahip. Hem ABD topraklarına hem de Avrupa'ya ulaşabilecek güçte.

DF-61, Çin’in nükleer gücünün kara ayağının en kritik unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

DF-17 HİPERSONİK FÜZE

Uzmanlara göre en endişe verici olan sistemlerden biri ise DF-17 hipersonik füze sistemi. Bu silah, Pekin’in en çok dikkat çeken stratejik silahları arasında yer alıyor. 2 bin 500 kilometreye varan menzile sahip.

SES HIZININ BEŞ KATI HIZLA MANEVRA

Kara konuşlu mobil rampalardan fırlatılan füze, ses hızının beş katından fazla hızla manevra yapabiliyor. Bu özellik, mevcut füze savunma sistemlerini aşmasını kolaylaştırıyor.

Uzmanlara göre DF-17, hem bölgesel hedefler hem de ABD üsleri açısından ciddi bir caydırıcılık unsuru.

DENİZ GÜVENLİĞİ DE TEHLİKEDE

Füze karşısında savunma kabiliyetlinin yetersiz kalabileceğini belirten uzmanlar, en çok da denizden fırlatılabilen bir versiyonu bulunmasından endişeli.

Amerikan savaş gemileri ve özellikle de uçak gemileri için büyük tehlikeye dikkat çekiliyor.

DRONE KATİLİ OW 5A10 

Bir diğer dikkat çeken silah ise OW 5A10 lazer hava savunma sistemi. Bu sistem, 10 kilovat gücünde lazer ışını yayabilen bir enerji silahı olarak tanımlanıyor. Sistem insansız hava araçlarını imha için geliştirildi.

OW5 serisi, OW5-A10, OW5-A30, ve OW5-A50 alt modellerinden oluşuyor.

Özellikle drone sürülerine karşı hızlı müdahale kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Hafif, düşük hızlı insansız hava araçlarını saniyeler içinde etkisiz hale getirebilme yeteneği, onu geleneksel savunma sistemlerine kıyasla daha düşük maliyetli ve hızlı bir alternatif haline getiriyor

HEM TORPİDO HEM DENİZALTI

AJX-002 dev otonom denizaltı dronu bir diğer dikkat çeken silah sistemi. 

Bu su altı aracı, düşük akustik imza (sessizlik) ve uzun menzil sunacak şekilde tasarlanmış. Bu insansız araç, bir torpido ile denizaltının işini aynı anda yapabilmesiyle dikkat eçkiyor.

Mürettebatsız şekilde denizaltı özelliklerini karşılaması en önemli özelliklerinden biri.

GJ-11 İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI

GJ-11 “Sharpsword” insansız savaş uçağı, radara yakalanmama kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Bu savaş uçağı, bir pilot tarafından kontrol edilen jete eşlik ederek pilota aynı anda çok sayıda eşlikçiyle saldırma imkanı sunuyor.

Bağımsız bir hava saldırı timi oluşturan bu hava araçları, ABD üsleri açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

