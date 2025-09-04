Çin'in korkutucu silahları dünyayı endişelendirdi
Çin, önceki gün askeri geçit töreninde varlığının bilinen ancak görüntülenemeyen kritik silah sistemlerini dünyaya tanıtı. Bu silahlar ABD ve batı ülkelerini endişendirecek nitelikte. Tanıtılan sistemlere yakından bakalım.
ABD'YE MESAJ VEREN SİLAH SİSTEMLERİ
Çin, bu hafta düzenlenen askeri geçit töreninde modern savaş gücünü gözler önüne serdi.
Başkent Pekin’de düzenlenen gösteride en son teknolojiye sahip füze sistemleri, insansız hava araçları ve zırhlı araçlar kamuoyuna tanıtıldı.
ABD'ye güçlü bir mesaj olarak görülen bu askeri gövde gösterisi, beraberinde bazı sorular getirdi.
ABD’li analistlere göre Pekin’in geliştirdiği bazı sistemler, yalnızca bölgesel değil küresel dengeler açısından da ciddi bir meydan okuma niteliği taşıyor.
İşte o sistemlerden bazıları...