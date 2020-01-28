Çin'in başkenti Pekin hayalet şehre döndü

Çin'de ortaya çıkan SARS benzeri corona virüsü yayılmaya devam ediyor. Virüs Çin dışında 17 ülkeye sıçradı. Çin içinde de büyük şehirler karantina altında. Ülkenin başkenti 22 milyon nüfusluk kent adeta hayalet şehre dönmüş durumda.
ntv.com.tr 28.01.2020 - 17:08
Çin'in Vuhan kentinde başlayan corono virüs salgını hem ülkenin hem de dünyanın gündemine oturmuş durumda.
Ülkede birçok kentte karantina uygulamasına geçilmiş durumda.
Karantinanın uygulanmadığı yerlerden gelen fotoğraflar bile insanın sokaklara çıkmadığını gösteriyor.
Bu fotoğraf 22 milyon nüfusa sahip başkent Pekin'de çekildi. Ülkenin en hareketli şehirlerinden Pekin hayalet kente dönmüş durumda.
Bölgeden gelen her karede görevli ya da vatandaş herkesin maske taktığı görülüyor.
VİRÜS ÇİN'DEN 17 ÜLKEYE YAYILDI
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.
JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPUR'DA VİRÜS GÖRÜLEN KİŞİ SAYISI YÜKSELDİ
Japonya'da, ay başında Çin'in Vuhan kentinden gelen turist kafilesini gezdiren bir otobüs şoförü ile Vuhan'dan gelen bir kişide yeni tip corona virüsü tespit edildi. Japonya Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ülkede iki kişide daha yeni tip corona virüsü görülmesiyle toplam vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.
Tayland'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya virüsten etkilenenerin sayısı 14'e yükseldi. Singapur Sağlık Bakanlığı ise ülkede son 24 saatte 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, Singapur'da vaka sayısının 7'ye çıktığını, son 2 vakanın 19 ve 23 Ocak'ta Vuhan'dan Singapur'a gelen Çin vatandaşları olduğunu duyurdu.
DSÖ SALGINLA MÜCADELE KONUSUNDA ÇİN'E GÜVENİYOR
Pekin'de Çinli yetkililerle bir araya gelen Dünya Sağlık örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan Çin hükümetine destek geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Vuhan kentinde ortaya çıkan 2019-nCoV salgınıyla mücadaleyi ele almak üzere başkent Pekin’de Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.
DSÖ’nün ve uluslararası toplumun Çin hükümetinin aldığı önlemleri takdir ettiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Çin ile iş birliğini güçlendirmeyi umuyor, Çin’e gereksinimlerine göre ihtiyaç duyduklarını tedarik etmeye hazır." ifadelerini kullandı.
ÜLKELERDEN VİRÜSE KARŞI ÖNLEM
Bazı ülkeler de virüse karşı kendi önlemlerini almaya başladı. ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Endonezya, İsrail ve Türkiye vatandaşlarını Çin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Filipinler ise Çinli turistlere sınırda vize hizmetini geçici durduracağını duyurdu.Yerel medyadaki habere göre, Filipinler Göçmenlik Bürosundan yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmadığı ancak virüsün yayılmasının önlenmesi noktasında bazı önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, bu önlemler kapsamında ülkeye gelen Çinli grup turlarına sınırda verilen vize alma hizmetinin geçici durdurulacağı ifade edildi.
VİRÜS ÇİN'DEN 17 ÜLKEYE YAYILDI Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.
JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPUR'DA VİRÜS GÖRÜLEN KİŞİ SAYISI YÜKSELDİ Japonya'da, ay başında Çin'in Vuhan kentinden gelen turist kafilesini gezdiren bir otobüs şoförü ile Vuhan'dan gelen bir kişide yeni tip corona virüsü tespit edildi. Japonya Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ülkede iki kişide daha yeni tip corona virüsü görülmesiyle toplam vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.
Tayland'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya virüsten etkilenenerin sayısı 14'e yükseldi. Singapur Sağlık Bakanlığı ise ülkede son 24 saatte 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, Singapur'da vaka sayısının 7'ye çıktığını, son 2 vakanın 19 ve 23 Ocak'ta Vuhan'dan Singapur'a gelen Çin vatandaşları olduğunu duyurdu.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SALGINLA MÜCADELE KONUSUNDA ÇİN'E GÜVENİYOR Pekin'de Çinli yetkililerle bir araya gelen Dünya Sağlık örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan Çin hükümetine destek geldi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Vuhan kentinde ortaya çıkan 2019-nCoV salgınıyla mücadaleyi ele almak üzere başkent Pekin’de Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü. DSÖ’nün ve uluslararası toplumun Çin hükümetinin aldığı önlemleri takdir ettiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Çin ile iş birliğini güçlendirmeyi umuyor, Çin’e gereksinimlerine göre ihtiyaç duyduklarını tedarik etmeye hazır." ifadelerini kullandı.
ÜLKELERDEN VİRÜSE KARŞI ÖNLEM Bazı ülkeler de virüse karşı kendi önlemlerini almaya başladı. ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Endonezya, İsrail ve Türkiye vatandaşlarını Çin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Filipinler ise Çinli turistlere sınırda vize hizmetini geçici durduracağını duyurdu.Yerel medyadaki habere göre, Filipinler Göçmenlik Bürosundan yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmadığı ancak virüsün yayılmasının önlenmesi noktasında bazı önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, bu önlemler kapsamında ülkeye gelen Çinli grup turlarına sınırda verilen vize alma hizmetinin geçici durdurulacağı ifade edildi.
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