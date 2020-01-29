Çin'in başkenti Pekin'de corona virüsü vakaları artıyor (Corona virüsünde son durum)

Çin'in Wuhan kentinden yayılan corona virüsü nedeniyle can kayıpları ve vaka sayısı artıyor. Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 132 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüsten etkilenen sayısı bin 239’nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974’e çıktı.
Çin'in başkenti Pekin'de çalışan bir sağlık yetkilisi, kentteki corona vakalarının arttığını ve virüsün yayılma riskinin yüksek olduğunu açıkladı.
The Beijinger'ın haberine göre, 21 milyon 542 bin nüfuslu başkentte şu ana kadar 102 corona virüsü vakası tespit edildi. Bunların 4'ünün tedaviye olumlu yanıt verdiği ve bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.
PEKİN'İN ÇEVRESİNDEKİ BÖLGELERDE İSE SON DURUM ŞU ŞEKİLDE:
Bununla birlikte virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239’a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanlar 59 bin 990’a çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise 103 oldu.
Virüs Çin dışındaki ülkelere de yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk kez yeni tip Corona virüs vakası tespit edildi.
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde yeni tip corona virüsü tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutuldukları aktarıldı.
Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği şartlara göre gerekli önlemlerin alındığı ve endişe verici bir durumun olmadığı kaydedilen bakanlık açıklamasında, yeni tip corona virüs vakası tespit edilen söz konusu ailenin kaç kişiden oluştuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
Virüsün son olarak tespit edildiği yerlerden biri Almanya'da ise vaka sayısı 4'e çıktı.
İspanya'nın Barselona kentinde, Wuhan kentinden geldiği öğrenilen bir kişinin corona virüs şüphesiyle müşahede altına alındığı ve kesin sonucun 48 saat içinde çıkacağı belirtildi
Kenya’da ise bir kişi, yeni tip corona virüs salgını yaşanan Çin’den dönüşü sonrası karantinaya alındı.
Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, BAE ve Almanya'ya da sıçradı.
Japonya'da, ay başında Çin'in Wuhan kentinden gelen turist kafilesini gezdiren bir otobüs şoförü ile Vuhan'dan gelen bir kişide yeni tip corona virüsü tespit edildi. Japonya Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ülkede iki kişide daha yeni tip corona virüsü görülmesiyle toplam vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.
Tayland'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya virüsten etkilenenerin sayısı 14'e yükseldi. Singapur Sağlık Bakanlığı ise ülkede son 24 saatte 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, Singapur'da vaka sayısının 7'ye çıktığını, son 2 vakanın 19 ve 23 Ocak'ta Vuhan'dan Singapur'a gelen Çin vatandaşları olduğunu duyurdu.
Hubey eyaletindeki 17 kente giriş çıkışı yasakladı. Kentler dev birer karantina merkezi haline geldi.
Ülkenin çeşitli bölgelerinden birçok kişi de Wuhan halkı ile dayanışma mesajları paylaştı.
Diğer bir örnek ise restoran sahibinden geldi. Yaklaşık bir ay önce arabasını satıp borç alarak Vuhan'da yeni bir restoran açan 36 yaşındaki Li Bo, salgının ortaya çıkmasının ardından insanların evlerine çekilmesi ve sokakların boş kalmasıyla iş yapamaz oldu.
Bir gazeteye verdiği demeçte, paniklediğini ve krediyi nasıl ödeyeceğini düşündüğünü ifade eden Li, "Daha sonra hastanelerde sağlık personelinin nasıl mücadele ettiğini gördüm ve harekete geçme zamanının geldiğini hissettim. Ne kadar önemsiz olursa olsun üzerime düşeni yapmak istedim" dedi. Li, çalışanıyla bir hastanedeki sağlık personeline 200 kutu yemek hazırladığını belirterek, "Sağlık görevlilerinin sıcak yemekler yemesi için elimden geleni yapmak istedim." diye konuştu.
Pekin'de Çinli yetkililerle önceki gün bir araya gelen Dünya Sağlık örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan Çin hükümetine destek geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Wuhan kentinde ortaya çıkan 2019-nCoV salgınıyla mücadaleyi ele almak üzere başkent Pekin’de Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü. DSÖ’nün ve uluslararası toplumun Çin hükümetinin aldığı önlemleri takdir ettiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Çin ile iş birliğini güçlendirmeyi umuyor, Çin’e gereksinimlerine göre ihtiyaç duyduklarını tedarik etmeye hazır." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, bazı ülkelerin vatandaşlarını Çin’den tahliye etme önerilerini takip ettiklerini kaydederek, DSÖ’nün bu tavrı savunmadığını, mevcut koşullarda soğukkanlılığın sürdürülmesi gerektiğini ve aşırı tepki göstermeye gerek olmadığı vurguladı. Ghebreyesus, "DSÖ, Çin hükümetinin salgınla mücadele kabiliyetine tamamen inanıyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Vang ise DSÖ’nün Çin’e yönelik olumlu değerlendirmeleri ve ülkesinin salgınla verdiği mücadelede benimsediği önlemler konusunda emin olmasını takdir ettiklerini söyledi. Wang "Bu salgını bir an önce yenme konusunda inancımız, öz güvenimiz tam, kaynaklarımız var" vurgusu yaptı.
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Hollanda, Japonya, Kazakistan, Fas ve Almanya, Wuhan'daki diplomatik personelini ve vatandaşlarını tahliye çalışmalarına başlayan ülkeler arasında yer alıyor.
Bazı ülkeler de virüse karşı kendi önlemlerini almaya başladı. ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Endonezya, İsrail ve Türkiye vatandaşlarını Çin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Tayland'dan Thai Havayolları Çin'den dönen tüm uçaklarını dezenfekte etmeye başladı. Güney Kore de metro hatlarında dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.
Çin'de yaşayan Ukrayna vatandaşlarına, yeni tip corona virüs salgını sebebiyle imkanları varsa ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetinin karar alması durumunda vatandaşların tahliyesi için çalışmaların başlatılacağı vurgulandı. Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, Ukrayna'da henüz virüsle ilgili endişe edilecek bulguya rastlanmadığını söylemişti.
Wuhan'da ortaya çıkan ve solunum yoluyla insandan insana bulaşabilen corona virusüne karşı henüz geliştirilebilen bir aşı ya da ilaç bulunmuyor.