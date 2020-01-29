Çin'in başkenti Pekin'de corona virüsü vakaları artıyor (Corona virüsünde son durum)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısı artıyor. Son bilgilere göre ölü sayısı 132'ye yükseldi. Virüsten etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a çıktı. Çin'in başkenti Pekin'de bulunan bir sağlık yetkilisi ise kentte görülen corona virüsü vakalarının arttığını ve yaklaşık 22 milyon insanın yaşadığı şehirde enfeksiyon yayılma riskinin yükseldiğini açıkladı. Bununla birlikte, önceki gün Dünya Sağlık Örgütü salgınla mücadelede Çin'e güvendiklerini belirtmişti.

Çin'in Wuhan kentinden yayılan corona virüsü nedeniyle can kayıpları ve vaka sayısı artıyor. Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 132 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüsten etkilenen sayısı bin 239’nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974’e çıktı.

ÇİN'DEN GELEN KARGOLARLA CORONA VİRÜSÜ BULAŞIR MI?

ÇİN'İN BAŞKENTİNDE VİRÜS YAYILIYOR

Çin'in başkenti Pekin'de çalışan  bir sağlık yetkilisi, kentteki corona vakalarının arttığını ve virüsün yayılma riskinin yüksek olduğunu açıkladı. 

The Beijinger'ın haberine göre, 21 milyon 542 bin nüfuslu başkentte şu ana kadar 102 corona virüsü vakası tespit edildi. Bunların 4'ünün tedaviye olumlu yanıt verdiği ve bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

PEKİN'İN ÇEVRESİNDEKİ BÖLGELERDE İSE SON DURUM ŞU ŞEKİLDE:

  • Haidian 23
  • Chaoyang 19
  • Daxing 10
  • Xicheng 8
  • Changping 8
  • Fengtai 8
  • Tongzhou 7
  • Dongcheng 2
  • Shijingshan 2
  • Shunyi 2
  • Mentougou 1
  • Pekin'in dışından gelen ziyaretçiler 11

Bununla birlikte virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239’a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanlar 59 bin 990’a çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise 103 oldu.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE İLK VAKA

Virüs Çin dışındaki ülkelere de yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk kez yeni tip Corona virüs vakası tespit edildi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde yeni tip corona virüsü tespit edildiği belirtildi.  

Açıklamada, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutuldukları aktarıldı. 

Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği şartlara göre gerekli önlemlerin alındığı ve endişe verici bir durumun olmadığı kaydedilen bakanlık açıklamasında, yeni tip corona virüs vakası tespit edilen söz konusu ailenin kaç kişiden oluştuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi. 

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Virüsün son olarak tespit edildiği yerlerden biri Almanya'da ise vaka sayısı 4'e çıktı.

Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu akşam 3 kişide daha yeni tip corona virüsün tespit edildiği bilgisi aktarıldı.

Söz konusu 3 kişinin, daha önce virüsün tespit edildiği kişiyle Starnberg bölgesindeki aynı şirkette çalıştıkları belirtilen açıklamada, hastaların Schwabing Hastanesi'ne yatırılarak karantinaya alındığı kaydedildi.

Bu arada hastaların çalıştıkları şirket, pazar gününe kadar Bavyera’daki şirket merkezini kapattığını duyurdu.

İSPANYA VE KENYA'DA İLK CORONA VİRÜSÜ ŞÜPHESİ

İspanya'nın Barselona kentinde,  Wuhan kentinden geldiği öğrenilen bir kişinin corona virüs şüphesiyle müşahede altına alındığı ve kesin sonucun 48 saat içinde çıkacağı belirtildi

Kenya’da ise   bir kişi, yeni tip corona virüs salgını  yaşanan Çin’den dönüşü sonrası karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı, hastalık belirtileri bulunan kişinin muayene ve testlerinin sürdüğünü açıkladı. Kenya Hava Yolları ile Guanco şehrinden Nairobi’ye uçtuğu belirtilen şüphelide corona virüs tespit edilirse bu Afrika’da görülen ilk corona virüs vakası olacak.

VİRÜS ÇİN'DEN BİRÇOK ÜLKEYE YAYILDI

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, BAE ve Almanya'ya da sıçradı.

JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPUR'DA VİRÜS GÖRÜLEN KİŞİ SAYISI YÜKSELDİ

Japonya'da, ay başında Çin'in Wuhan kentinden gelen turist kafilesini gezdiren bir otobüs şoförü ile Vuhan'dan gelen bir kişide yeni tip corona virüsü tespit edildi. Japonya Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ülkede iki kişide daha yeni tip corona virüsü görülmesiyle toplam vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Tayland'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya virüsten etkilenenerin sayısı 14'e yükseldi.  Singapur Sağlık Bakanlığı ise ülkede son 24 saatte 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, Singapur'da vaka sayısının 7'ye çıktığını, son 2 vakanın 19 ve 23 Ocak'ta Vuhan'dan Singapur'a gelen Çin vatandaşları olduğunu duyurdu.

Hubey eyaletindeki 17 kente giriş çıkışı yasakladı. Kentler dev birer karantina merkezi haline geldi.

Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle kent halkı adeta tecrit altında yaşarken, birbirlerine ve sağlık personeline destek olmanın yollarını da arıyor. BBC'de yer alan habere göre, ülkedeki virüs salgını kent halkının dayanışmasına vesile oldu. Bunun örneklerinden birinde, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalmaları teşvik edilen Vuhan'da bir sitede apartmanların sakinleri, birbirlerini neşelendirmek için farklı bir yol buldu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, site sakinlerinin pencerelerden "Güçlü kal Wuhan (Vuhan jiayou)" şeklinde birbirlerine seslendiği görüldü.  Görüntüler, sosyal medya platformu Weibo'da binlerce kişi tarafından paylaşılırken, "Vuhan jiayou" ifadesi gündem oldu.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden birçok kişi de Wuhan halkı ile dayanışma mesajları paylaştı.

SAĞLIK PERSONELİNE YEMEK

Diğer bir örnek ise restoran sahibinden geldi. Yaklaşık bir ay önce arabasını satıp borç alarak Vuhan'da yeni bir restoran açan 36 yaşındaki Li Bo, salgının ortaya çıkmasının ardından insanların evlerine çekilmesi ve sokakların boş kalmasıyla iş yapamaz oldu. 

Bir gazeteye verdiği demeçte, paniklediğini ve krediyi nasıl ödeyeceğini düşündüğünü ifade eden Li, "Daha sonra hastanelerde sağlık personelinin nasıl mücadele ettiğini gördüm ve harekete geçme zamanının geldiğini hissettim. Ne kadar önemsiz olursa olsun üzerime düşeni yapmak istedim" dedi. Li, çalışanıyla bir hastanedeki sağlık personeline 200 kutu yemek hazırladığını belirterek, "Sağlık görevlilerinin sıcak yemekler yemesi için elimden geleni yapmak istedim." diye konuştu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SALGINLA MÜCADELE KONUSUNDA ÇİN'E GÜVENİYOR

Pekin'de Çinli yetkililerle önceki gün bir araya gelen Dünya Sağlık örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan Çin hükümetine destek geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Wuhan kentinde ortaya çıkan 2019-nCoV salgınıyla mücadaleyi ele almak üzere başkent Pekin’de Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü. DSÖ’nün ve uluslararası toplumun Çin hükümetinin aldığı önlemleri takdir ettiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Çin ile iş birliğini güçlendirmeyi umuyor, Çin’e gereksinimlerine göre ihtiyaç duyduklarını tedarik etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin vatandaşlarını Çin’den tahliye etme önerilerini takip ettiklerini kaydederek, DSÖ’nün bu tavrı savunmadığını, mevcut koşullarda soğukkanlılığın sürdürülmesi gerektiğini ve aşırı tepki göstermeye gerek olmadığı vurguladı. Ghebreyesus, "DSÖ, Çin hükümetinin salgınla mücadele kabiliyetine tamamen inanıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Vang ise DSÖ’nün Çin’e yönelik olumlu değerlendirmeleri ve ülkesinin salgınla verdiği mücadelede benimsediği önlemler konusunda emin olmasını takdir ettiklerini söyledi. Wang "Bu salgını bir an önce yenme konusunda inancımız, öz güvenimiz tam, kaynaklarımız var" vurgusu yaptı.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Hollanda, Japonya, Kazakistan, Fas ve Almanya, Wuhan'daki diplomatik personelini ve vatandaşlarını tahliye çalışmalarına başlayan ülkeler arasında yer alıyor.

ÜLKELERDEN VİRÜSE KARŞI ÖNLEM

Bazı ülkeler de virüse karşı kendi önlemlerini almaya başladı. ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Endonezya, İsrail ve Türkiye vatandaşlarını Çin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Filipinler ise Çinli turistlere sınırda vize hizmetini geçici durduracağını duyurdu.Yerel medyadaki habere göre, Filipinler Göçmenlik Bürosundan yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmadığı ancak virüsün yayılmasının önlenmesi noktasında bazı önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, bu önlemler kapsamında ülkeye gelen Çinli grup turlarına sınırda verilen vize alma hizmetinin geçici durdurulacağı ifade edildi.

Tayland'dan Thai Havayolları Çin'den dönen tüm uçaklarını dezenfekte etmeye başladı. Güney Kore de metro hatlarında dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. 

UKRAYNA'DAN ÇİN'DEKİ VATANDAŞLARINA ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Ukrayna'nın Pekin Büyükelçiliği, Çin'de yaşayan vatandaşlarına yeni tip corona virüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu. Büyükelçiliğin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, salgına ilişkin ülkedeki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve Çinli muhataplar ile temasta bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, Hubey eyaletinde karantina şartlarına maruz kalan Ukrayna vatandaşlarına yardım için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

Çin'de yaşayan Ukrayna vatandaşlarına, yeni tip corona virüs salgını sebebiyle imkanları varsa ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetinin karar alması durumunda vatandaşların tahliyesi için çalışmaların başlatılacağı vurgulandı. Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, Ukrayna'da henüz virüsle ilgili endişe edilecek bulguya rastlanmadığını söylemişti.

Wuhan'da ortaya çıkan ve solunum yoluyla insandan insana bulaşabilen corona virusüne karşı henüz geliştirilebilen bir aşı ya da ilaç bulunmuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN CORONA VİRÜSÜ REHBERİ

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