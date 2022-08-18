Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde yoğun yağmurun yol açtığı selde 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 36 kişiden de haber alınamadığını açıklandı.

Haberler - AFP - Anadolu Ajansı 18.08.2022 - 10:08

Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - 1

Yerel afet idaresinden yapılan açıklamaya göre, eyalet merkezi Şining şehrine bağlı Datong Hui ve Tu özerk ilçesinde sabah saatlerinde ani sel baskını meydana geldi.

Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - 2

Dağlık bölgedeki özerk ilçede sel nedeniyle 2. seviye alarm ilan edilirken şu ana kadar 16 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi ise kayıp.

Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - 3

600 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ

Çinghay İtfaiye ve Kurtarma Dairesi, yaklaşık 600 kişilik bir ekibi arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderdi.

Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - 4

Çin'in doğu ve güney kesimlerini etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle son 60 yılın yüksek sıcaklıkları kaydedilirken Himalayaların uzantısındaki Tibet-Çinghay Platosu'nda selin meydana gelmesi, ekstrem iklim koşullarındaki artışa işaret ediyor.

Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - 5
Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - 6
Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - 7
Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - 8

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