Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor

DÜKKANIN İKİ TON SUYUNU İÇTİLER

Öte yandan, fillerin davranışları herkes tarafından hoş karşılanmadı; bazı hayvanlar fillerin tüm mısır tarlalarını ve kamyon dolusu ananasları yediğinden şikayet etti. Eshan ilçesindeki bir araba satıcısı ise, Haziran ayında ziyarete gelen altı filin dükkanında iki ton su içtiğini bildirdi.