Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor

ntv.com.tr - AP - AFP 09.08.2021 - 13:27 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 14:45
Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre, çeşitli büyüklük ve yaşlardaki 14 Asya fili dün gece Yunnan'daki Yuanjiang nehri boyunca yönlendirildi ve Xishuangbanna Dai Özerk Bölgesi'ndeki doğa rezervine geri dönmeleri için yeni bir yol yapıldı.
Sürünün hala rezervden yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Yuanjiang İlçesinde olduğu belirtildi.
Bununla birlikte, fillerin dönüşüyle ülkede birçok hasara neden olan 500 kilometrelik macera sona erecek.Devlet yayın kuruluşu CGTN'nin tahminlerine göre, fillerin gezisi 6,8 milyon yuan'dan (yaklaşık 9 milyon Türk lirası) fazla hasara neden oldu.
Haziran ayında drone görüntüleri, sürünün Xiyang ilçesindeki bir köyün dışındaki bir ormanda uyuduğunu gösterdi. Tekrar hareket etmeye başladıklarında, 410'dan fazla acil durum personeli, 374 araç ve 14 drone, iki tondan fazla fil yemi konuşlandırıldı. Filler ayrıca sekiz kişilik bir ekip tarafından 24 saat izlenerek yerleşim alanlarından uzak tutuldu.
Diğer taraftan, vahşi yaşam uzmanları, sürünün neden taşınmaya karar verdiğini tam olarak belirleyemedi. Ancak Pekin Pedagoji Üniversitesi'nde memelilerin korunması konusunda profesör olan Zhang Li, “Büyük ölçekli insan faaliyetlerinin fil habitatlarındaki durumu kötüleştirdiğini” söyledi.
Bu, durum ise insanlar ve filler arasındaki geleneksel tampon bölgelerin yavaş yavaş ortadan kalktığı ve fillerin insanlarla karşılaşma şansının doğal olarak büyük ölçüde arttığı anlamına geliyor.
Öte yandan, fillerin davranışları herkes tarafından hoş karşılanmadı; bazı hayvanlar fillerin tüm mısır tarlalarını ve kamyon dolusu ananasları yediğinden şikayet etti. Eshan ilçesindeki bir araba satıcısı ise, Haziran ayında ziyarete gelen altı filin dükkanında iki ton su içtiğini bildirdi.
Ayrıca, Yunnanlı yetkililer, yerel halkı yağışlı mevsimde zehirli mantar yetiştirmemeleri konusunda uyardı. Uyarıdan kısa süre sonra, "Filler zehirli mantarları yer mi" konusu Çinli sosyal medya platformu Weibo'da trend oldu ve 120 milyondan fazla görüntülendi.