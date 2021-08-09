Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor

Çin'in ünlü gezgin fil sürüsü, uluslararası manşetlere taşınan 17 aylık destansı bir yolculuğun ardından nihayet eve geri dönüyor. İnsan faaliyetlerinin doğal yaşam alanlarına verdiği zarar nedeniyle, yeni bir yuva bulmak için 500 kilometre yol alan filler, amaçlarına ulaşamadı. Çin'de yaklaşık 9 milyon liralık bir zarara neden olan filler, Yunnan'daki nehirde yer alan bir köprüye yönlendirildi.

ntv.com.tr - AP - AFP 09.08.2021 - 13:27 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 14:45

Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 1

SÜRÜDE 14 FİL YER ALIYOR

Associated Press haber ajansının  bildirdiğine göre, çeşitli büyüklük ve yaşlardaki 14 Asya fili dün gece Yunnan'daki Yuanjiang nehri boyunca yönlendirildi ve Xishuangbanna Dai Özerk Bölgesi'ndeki doğa rezervine geri dönmeleri için yeni bir yol yapıldı.

Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 2

Sürünün hala rezervden yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Yuanjiang İlçesinde olduğu belirtildi.  

Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 3

9 MİLYON LİRADAN FAZLA HASARA DENEN OLDULAR

Bununla birlikte, fillerin dönüşüyle ülkede birçok hasara neden olan 500 kilometrelik macera sona erecek.Devlet yayın kuruluşu CGTN'nin tahminlerine göre, fillerin gezisi 6,8 milyon yuan'dan (yaklaşık 9 milyon Türk lirası) fazla hasara neden oldu.

Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 4

24 SAAT BOYUNCA İZLENDİLER

Haziran ayında drone görüntüleri, sürünün Xiyang ilçesindeki bir köyün dışındaki bir ormanda uyuduğunu gösterdi. Tekrar hareket etmeye başladıklarında, 410'dan fazla acil durum personeli, 374 araç ve 14 drone, iki tondan fazla fil yemi  konuşlandırıldı. Filler ayrıca sekiz kişilik bir ekip tarafından 24 saat izlenerek yerleşim alanlarından uzak tutuldu.

Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 5

İNSAN FAALİYETLERİ FİL HABİTATLARINI YOK EDİYOR

Diğer taraftan, vahşi yaşam uzmanları, sürünün neden taşınmaya karar verdiğini tam olarak belirleyemedi. Ancak Pekin Pedagoji Üniversitesi'nde memelilerin korunması konusunda profesör olan Zhang Li, “Büyük ölçekli insan faaliyetlerinin fil habitatlarındaki durumu kötüleştirdiğini” söyledi.

Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 6

Bu, durum ise insanlar ve filler arasındaki geleneksel tampon bölgelerin yavaş yavaş ortadan kalktığı ve fillerin insanlarla karşılaşma şansının doğal olarak büyük ölçüde arttığı anlamına geliyor.

Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 7

DÜKKANIN İKİ TON SUYUNU İÇTİLER

Öte yandan, fillerin davranışları herkes tarafından hoş karşılanmadı; bazı hayvanlar fillerin tüm mısır tarlalarını ve kamyon dolusu ananasları yediğinden şikayet etti. Eshan ilçesindeki bir araba satıcısı ise, Haziran ayında ziyarete gelen altı filin dükkanında iki ton su içtiğini bildirdi.

Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 8

Ayrıca, Yunnanlı yetkililer, yerel halkı yağışlı mevsimde zehirli mantar yetiştirmemeleri konusunda uyardı. Uyarıdan kısa süre sonra, "Filler zehirli mantarları yer mi" konusu Çinli sosyal medya platformu Weibo'da trend oldu  ve 120 milyondan fazla görüntülendi.

Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 9
Filler ayrıca devlet propagandası olarak kullanıldı ve Global Times tarafından yayınlanan "Çin'in dolaşan fillere gösterdiği özen, Batı'nın çarpıtamayacağı sevimli ulusal imajı yansıtıyor" başlıklı bir başyazıda başrol oynadı.
Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 10
Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 11
Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 12
Çin'in gezgin fil sürüsü 17 ay sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor - 13

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