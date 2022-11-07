Çin'in Guangcou şehri, son 3 yılın en büyük Covid-19 salgını ile karşı karşıya

VAKALAR PEKİN'DE DE ARTIYOR

Öte yandan başkent Pekin'de de yeni vakalar ortaya çıkarken yüksek ve orta düzey riskli bölgelerinin sayısı giderek artıyor. Şehirde önceki gün 49, dün ise 59 vaka tespit edildi.



Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni vakaların bazı üniversite kampüslerindeki salgın öbeklerinden ve hane içi yayılmadan kaynaklandığını bildirdi.