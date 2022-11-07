Çin'in Guangcou şehri, son 3 yılın en büyük Covid-19 salgını ile karşı karşıya

Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou, Covid-19 salgınının başından bu yana karşılaştığı en büyük vaka artışını kontrol altına almaya çalışıyor.

Çin'in Guangcou şehri, son 3 yılın en büyük Covid-19 salgını ile karşı karşıya - 1

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi olan 18 milyonluk şehirde, son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 122, göstermeyen bin 813 vaka tespit edildi.

Çin'in Guangcou şehri, son 3 yılın en büyük Covid-19 salgını ile karşı karşıya - 2

Vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıkarken şehirde karantina tedbirleri artırıldı.

Çin'in Guangcou şehri, son 3 yılın en büyük Covid-19 salgını ile karşı karşıya - 3

Guangcou Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang Yi, hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, "şehrin, son 3 yıldaki en karmaşık ve zor salgın önleme ve kontrol durumuyla karşı karşıya olduğunu" belirtti.

Çin'in Guangcou şehri, son 3 yılın en büyük Covid-19 salgını ile karşı karşıya - 4

Guangcou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Parti Sekreteri Cang Coubin de yeni vakaların büyük bölümünün Omicron altvaryantı "BA.5.2"den kaynaklandığını bildirdi.

Çin'in Guangcou şehri, son 3 yılın en büyük Covid-19 salgını ile karşı karşıya - 5

Şehirde önceki gün yeni 746 vaka tespit edilirken sayı dün 1325'e çıkmıştı. Dün tespit edilen vakaların 1253'ü İnci Nehri kıyısındaki metropol ilçe Haycu'da görüldü.

Bölgede yaşayan 31 binden fazla kişinin, yayılma riskini azaltmak için eyaletin diğer şehirlerine gönderildiği bildirildi.

Çin'in Guangcou şehri, son 3 yılın en büyük Covid-19 salgını ile karşı karşıya - 6

VAKALAR PEKİN'DE DE ARTIYOR

Öte yandan başkent Pekin'de de yeni vakalar ortaya çıkarken yüksek ve orta düzey riskli bölgelerinin sayısı giderek artıyor. Şehirde önceki gün 49, dün ise 59 vaka tespit edildi.

Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni vakaların bazı üniversite kampüslerindeki salgın öbeklerinden ve hane içi yayılmadan kaynaklandığını bildirdi.

Çin'in Guangcou şehri, son 3 yılın en büyük Covid-19 salgını ile karşı karşıya - 7

SON 24 SAATTE 5 BİN 643 VAKA

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 569, göstermeyen 5 bin 74 vaka saptanırken günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Çin'in Guangcou şehri, son 3 yılın en büyük Covid-19 salgını ile karşı karşıya - 8

Vaka sayısının nüfusa oranı az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Çin'in Guangcou şehri, son 3 yılın en büyük Covid-19 salgını ile karşı karşıya - 9

Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Çin'in Guangcou şehri, son 3 yılın en büyük Covid-19 salgını ile karşı karşıya - 10

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER