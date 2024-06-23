Çin'in güneyindeki sellerde can kaybı 47'ye çıktı

Çin'in Guangdong eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı duyuruldu. Songyüen nehrini taşıran şiddetli yağışlar, yüzlerce köprünün de yıkılmasına yol açtı.

Çin'in güneyindeki sellerde can kaybı 47'ye çıktı - 1

Çin'in Guangdong eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde can kaybının 47'ye çıktığı açıklandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Guangdong eyaletinin Meycou ilinde Songyüen nehrinin taşması sonucu meydana gelen seller sonucu, Pingyüen ilçesinde 38 kişi öldü.

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Çin'in güneyindeki sellerde can kaybı 47'ye çıktı - 2

Daha önce Meyşian ilçesinde 4, Ciaoling ilçesinde 5 kişinin öldüğü açıklanmıştı. 

Hafta boyunca şiddetli yağış, seller ve toprak kaymaları ilçede büyük maddi hasara yol açtı.

Çin'in güneyindeki sellerde can kaybı 47'ye çıktı - 3

Songyüen Nehri boyunca yüzlerce köprü yıkılırken, 365 kilometre yol hasar gördü, hektarlarca tarım alanı su altında kaldı. 

Çin'in güneyindeki sellerde can kaybı 47'ye çıktı - 4

Çin'in güneyinde geçen hafta Fucien ve Guicou eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi de yoğun yağışın yol açtığı sellerle karşı karşıya kalmıştı.

Çin'in güneyindeki sellerde can kaybı 47'ye çıktı - 5

Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin güneyindeki Guicou, iç kesimlerindeki Hınan ve Anhui ve doğusundaki Ciangsu eyaleti için de yoğun yağış ve sel uyarısı yaptı.

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