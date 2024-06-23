Çin'in güneyindeki sellerde can kaybı 47'ye çıktı
Çin'in Guangdong eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı duyuruldu. Songyüen nehrini taşıran şiddetli yağışlar, yüzlerce köprünün de yıkılmasına yol açtı.
Çin'in Guangdong eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde can kaybının 47'ye çıktığı açıklandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Guangdong eyaletinin Meycou ilinde Songyüen nehrinin taşması sonucu meydana gelen seller sonucu, Pingyüen ilçesinde 38 kişi öldü.