Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı

Çin'in Guangxi eyaletinde yer alan Beihai kentinde Covid-19 vakalarının artmasıyla birçok noktada karantina ilan edildi. Karantina nedeniyle turizm merkesinde 2 binden fazla turist mahsur kaldı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 18.07.2022 - 11:17 | Son Güncelleme : 18.07.2022 - 11:31

Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı - 1

'deki Covid-19 salgını hafta sonu boyunca daha da kötüleşti. Ülkenin birçok yerinde salgının hızı arttı. 

Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı - 2

Ülkenin güneyindeki Guangxi eyaletinde bulunan turizm kenti Beihai, ilk enfeksiyonların tespit edilmesinden bu yana haftada 560'tan fazla vaka ile ülkedeki son Covid-19 merkezi haline geldi. 

Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı - 3

Artan vakalar, şehirdeki  popüler Weizhou adası da dahil olmak üzere en az iki bölgenin kilitlenmesine neden oldu. 

Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı - 4

2 BİNDEN FAZLA TURİST KENTTEN ÇIKAMIYOR

Karantinalar nedeniyle bu bölgelerde yaşayanlara evde kalmaları şart koşuldu. Kısıtlamalar nedeniyle 2 binden fazla turist Beihai’de mahsur kaldı. 

Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı - 5

Guangxi ve  Gansu eyaletlerindeki salgınlar, ülke çapında enfeksiyonları yedi haftadan fazla bir süre içinde en yüksek seviyeye çıkardı ve hafta sonu yaklaşık bin 100 yeni vaka bildirildi. 

Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı - 6

Diğer taraftan, Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou, yüksek düzeyde vaka görmeye devam ettiği için Covid-19 kısıtlamaları 24 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı - 7

Ancak, pişmiş topraktan yapılan savaşçı heykelleri ile ünlü şehir Xi'an da dahil olmak üzere diğer birçok kentte de karantinalar hafifledi. Xi'an geçen hafta "yedi günlük kontrol önlemleri" olarak tanımlanan kısıtlamaları kaldırdı.

Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı - 8

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki bir ticaret merkezi olan Wuxi  15 Temmuz'dan itibaren yemek servislerine yeniden başladı. Anhui eyaletindeki Si ilçesi ise karantinaya son verdi ve neredeyse bir haftadır yeni yerel vaka bildirmedi. Anhui'deki enfeksiyonlar iki hafta önce günde 200'den fazla düştü.

Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı - 9

Öte yandan, Covid-19’un Omicron BA.5 varyantı gibi daha bulaşıcı alt türler, PCR testlerini atlattığından, değişen sıcak noktalar Çin'in sıfır Covid-19 politikasına yönelik zorluğu gösteriyor.

Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı - 10

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER