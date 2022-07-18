Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı

Ancak, pişmiş topraktan yapılan savaşçı heykelleri ile ünlü şehir Xi'an da dahil olmak üzere diğer birçok kentte de karantinalar hafifledi. Xi'an geçen hafta "yedi günlük kontrol önlemleri" olarak tanımlanan kısıtlamaları kaldırdı.