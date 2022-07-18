Çin’in popüler tatil kenti Beihai'de binlerce turist mahsur kaldı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 18.07.2022 - 11:17 | Son Güncelleme : 18.07.2022 - 11:31
Çin'deki Covid-19 salgını hafta sonu boyunca daha da kötüleşti. Ülkenin birçok yerinde salgının hızı arttı.
Ülkenin güneyindeki Guangxi eyaletinde bulunan turizm kenti Beihai, ilk enfeksiyonların tespit edilmesinden bu yana haftada 560'tan fazla vaka ile ülkedeki son Covid-19 merkezi haline geldi.
Artan vakalar, şehirdeki popüler Weizhou adası da dahil olmak üzere en az iki bölgenin kilitlenmesine neden oldu.
Karantinalar nedeniyle bu bölgelerde yaşayanlara evde kalmaları şart koşuldu. Kısıtlamalar nedeniyle 2 binden fazla turist Beihai’de mahsur kaldı.
Guangxi ve Gansu eyaletlerindeki salgınlar, ülke çapında enfeksiyonları yedi haftadan fazla bir süre içinde en yüksek seviyeye çıkardı ve hafta sonu yaklaşık bin 100 yeni vaka bildirildi.
Diğer taraftan, Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou, yüksek düzeyde vaka görmeye devam ettiği için Covid-19 kısıtlamaları 24 Temmuz'a kadar uzatıldı.
Ancak, pişmiş topraktan yapılan savaşçı heykelleri ile ünlü şehir Xi'an da dahil olmak üzere diğer birçok kentte de karantinalar hafifledi. Xi'an geçen hafta "yedi günlük kontrol önlemleri" olarak tanımlanan kısıtlamaları kaldırdı.
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki bir ticaret merkezi olan Wuxi 15 Temmuz'dan itibaren yemek servislerine yeniden başladı. Anhui eyaletindeki Si ilçesi ise karantinaya son verdi ve neredeyse bir haftadır yeni yerel vaka bildirmedi. Anhui'deki enfeksiyonlar iki hafta önce günde 200'den fazla düştü.
Öte yandan, Covid-19’un Omicron BA.5 varyantı gibi daha bulaşıcı alt türler, PCR testlerini atlattığından, değişen sıcak noktalar Çin'in sıfır Covid-19 politikasına yönelik zorluğu gösteriyor.