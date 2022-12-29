Çin'in sınırlarını açması yeni salgın endişesine yol açtı: Ülkelerden Çinli turistlere yönelik önlemler

TEDBİR ALMAYI PLANLAYAN ÜLKELER

İngiltere ve Filipinler'in ise bazı tedbirler almayı planladığı bildirildi.



İngiliz gazetesi Daily Telegraph, hükümetin Çin'den gelen yolculara zorunlu test dahil bazı kısıtlamalar uygulamayı değerlendirdiğini, içişleri, ulaştırma ve sağlık bakanlıklarından yetkililerin bugün yapacakları toplantıda tedbirlere karar vermesinin beklendiğini iddia etti.



Filipinler'de ise Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, bu konuda çok ihtiyatlı olduklarını, topyekun yasak olamasa da test şartı gibi bazı önlemler alabileceklerini açıkladı.