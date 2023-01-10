Çin'in Tayvan'ı olası bir işgali nasıl sonuçlanır? Rusya-Ukrayna savaşından çok daha büyük bir felaket

İŞGAL BAŞARILI OLUR MU?

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli bir danışman olan Mark Cancian, "ABD-Çin çatışmasına bakıldığında sınıflandırılmamış bir savaş oyunu yok. İşgal başarılı olacak mı ve taraflar için kayıplar ne olacak? sorularının yanıtlarını aradık” diye konuştu.

CSIS’in raporuna göre ise bu iki sorunun olası cevapları “hayır” ve “çok büyük”.