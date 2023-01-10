Çin'in Tayvan'ı olası bir işgali nasıl sonuçlanır? Rusya-Ukrayna savaşından çok daha büyük bir felaket

2026'da Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi, Çin, ABD, Tayvan ve Japon kuvvetleri arasında binlerce zayiatla sonuçlanacak ve Pekin için bir zaferle sonuçlanması pek mümkün olmayacak.
ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) yeni raporunda modern dünyada görülmesi muhtemel en büyük savaşlardan biri olma potansiyeline sahip Çin’in Tayvan’ı işgalinin sonuçlarına dair bir rapor hazırladı.
Kurum, raporun demokratik olarak yönetilen 24 milyon nüfuslu ada olan Tayvan üzerindeki olası bir çatışma üzerine şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı simülasyonlarından biri olduğunu açıkladı. Çin Komünist Partisi, Tayvan’ı hiçbir zaman kontrol etmemiş olmasına rağmen, kendi egemen bölgesinin bir parçası olduğunu iddia ediyor.
CSIS, 20’yi aşkın savaş senaryosunu ele alındığı "Bir Sonraki Savaşın İlk Muharebesi" başlıklı raporun amacının, halka ve politika yapıcılara Tayvan Boğazı'ndaki çatışmanın nasıl sonuçlanabileceğine dair gerçek bir bakış sağlamak olduğu belirtildi.
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli bir danışman olan Mark Cancian, "ABD-Çin çatışmasına bakıldığında sınıflandırılmamış bir savaş oyunu yok. İşgal başarılı olacak mı ve taraflar için kayıplar ne olacak? sorularının yanıtlarını aradık” diye konuştu.
CSIS’in raporuna göre ise bu iki sorunun olası cevapları “hayır” ve “çok büyük”.
Cancian, “Olası bir Çin Tayvan çatışması sırasında ABD ve Japonya onlarca gemi, yüzlerce uçak ve binlerce asker kaybedecek. Bu tür kayıplar ABD'nin küresel konumuna yıllarca zarar verecek. Çoğu senaryoda, ABD Donanması iki uçak gemisini ve 10 ila 20 adet büyük yüzey muharipini kaybedecek. Üç haftalık çatışmada yaklaşık 3 bin 200 ABD askeri öldürülebilir. Bu rakam ABD'nin Irak ve Afganistan'daki yirmi yıllık savaşta kaybettiğinin yarısı” dedi.
Bununla birlikte Cancian, Çin’in de çatışmadaki kayıplarının çok büyük olacağını belirterek, “Çin de büyük zarar görüyor. Donanması darmadağın olacak ve on binlerce askeri savaşta esir düşecek. ayrıca, senaryolarımız Çin'in yaklaşık on bin askerinin ölürken, 55 savaş uçağı ile 138 büyük gemiyi kaybedeceğini tahmin ediyor” dedi.
Diğer taraftan, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) raporu Çin’in işgali başarılı olmasa bile Tayvan için kasvetli bir gelecek çiziyor.
Raporda, "Tayvan ordusu, altyapısı ciddi bir şekilde bozulmuş, elektrik ve temel hizmetlerin olmadığı bir adada zarar görmüş bir ekonomiyi savunmaya terk edilmiş durumda olacak. Tayvan ordusu, yaklaşık 3 bin 500 zayiat verecek ve donanmasındaki 26 muhrip ve firkateynin tamamı batırılacak” dedi.
Bunların yanı sıra raporda, Japonya'nın 100'den fazla savaş uçağı ve 26 savaş gemisi kaybedeceği ve kendi topraklarındaki ABD askeri üslerinin Çin saldırısına uğrayacağı belirtildi.
Cancian, "Savaş başladığında, Tayvan'a herhangi bir asker veya malzeme göndermek imkansız, bu nedenle ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya sürekli olarak erzak ve silah gönderebildiği Ukrayna'dan çok farklı bir durum yaşanacak.Tayvanlılar hangi silahlarla savaşacaklarsa, işgal başladığında ona sahip olmak zorundalar" dedi.
Son olarak, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) ABD’nin olası bir Tayvan ihtilafında başarı için kurumun tavsiyelerinden bazılarını yerine getirmek istiyorsa yakında harekete geçmesi gerekeceğini söyledi. Bunlar arasında Japonya ve Guam'daki ABD üslerini Çin'in füze saldırılarına karşı güçlendirmek; deniz kuvvetlerini daha küçük ve daha dayanıklı gemilere kaydırmak ve denizaltılara öncelik verilmesi yer alıyor.
CSIS raporu, bu politikaların ABD ordusu için kazanmayı daha az maliyetli hale getireceğini, ancak savaşın yine de yüksek olacağını vurgulardı. Raporda, "ABD, uzun vadede 'yenilmiş' Çinlilerden daha fazla acı çekerek ateşli bir zafer kazanabilir. Ancak, zafer her şey değildir" dedi.