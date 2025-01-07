Çin'in Tibet bölgesini 6.8'lik deprem vurdu: En az 95 can kaybı var

Depremin merkez üssü Çin-Nepal sınırında yer alan Everest Dağı'nın yaklaşık 75 kilometre kuzeydoğusundaydı.

Hindistan ve Avrasya plakalarının çarpıştığı ve Himalaya dağlarında dünyanın en yüksek zirvelerinden bazılarının yüksekliklerini değiştirecek kadar güçlü yükselmelere neden olan bölge sismik olarak aktif.