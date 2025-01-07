Çin'in Tibet bölgesini 6.8'lik deprem vurdu: En az 95 can kaybı var

Devlet medyasının bildirdiğine göre Çin'in Tibet bölgesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 95 kişinin öldüğü, 62 kişinin yaralandığı açıklandı. Sarsıntı komşu Nepal'de de hissedildi.

Çin'in Tibet bölgesini 6.8'lik deprem vurdu: En az 95 can kaybı var - 1

Çin'in Tibet bölgesi 6.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Devlet medyası, uzak bir Himalaya bölgesinde meydana gelen depremde en az 95 kişinin öldüğünü, 62 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sarsıntıların komşu Nepal'in başkenti Katmandu'da da hissedildiği bildirildi.

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Çin'in Tibet bölgesini 6.8'lik deprem vurdu: En az 95 can kaybı var - 2

SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Xinhua haber ajansı, bölgesel afet yardım merkezine atıfta bulunarak, depremin yerel saatle 9:05'te Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Xigaze kentine bağlı Dingri ilçesini vurduğunu bildirdi.

Çin'in Tibet bölgesini 6.8'lik deprem vurdu: En az 95 can kaybı var - 3

1000 EV HASAR ALDI

Xinhua haber ajansı, “Bir muhabir Tibet Özerk Bölgesi deprem bürosundan, Dingri İlçesindeki Changsuo kasabası, Quluo kasabası ve Cuoguo kasabası dahil olmak üzere üç kasabada insanların öldüğünü öğrendi” ifadelerini kullandı.

Tibet deprem yardım merkezi yaklaşık 1000 evin hasar gördüğünü bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremin 7.1 büyüklüğünde ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte, nispeten sığ olduğunu açıkladı.

Çin'in Tibet bölgesini 6.8'lik deprem vurdu: En az 95 can kaybı var - 4

Depremin merkez üssü Çin-Nepal sınırında yer alan Everest Dağı'nın yaklaşık 75 kilometre kuzeydoğusundaydı.

Hindistan ve Avrasya plakalarının çarpıştığı ve Himalaya dağlarında dünyanın en yüksek zirvelerinden bazılarının yüksekliklerini değiştirecek kadar güçlü yükselmelere neden olan bölge sismik olarak aktif.

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