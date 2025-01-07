Çin'in Tibet bölgesini 6.8'lik deprem vurdu: En az 95 can kaybı var
Devlet medyasının bildirdiğine göre Çin'in Tibet bölgesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 95 kişinin öldüğü, 62 kişinin yaralandığı açıklandı. Sarsıntı komşu Nepal'de de hissedildi.
Çin'in Tibet bölgesi 6.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Devlet medyası, uzak bir Himalaya bölgesinde meydana gelen depremde en az 95 kişinin öldüğünü, 62 kişinin yaralandığını açıkladı.
Sarsıntıların komşu Nepal'in başkenti Katmandu'da da hissedildiği bildirildi.