Çin'in uçan arabaları sınır tanımıyor
30.11.2025 10:17
AFP
Çin'in sanayi merkezi Guangzhou’da, geleceğin teknolojisini şekillendirmesi beklenen uçan arabaların üretimi devam ediyor. Araçlar için şimdiden 7 bin ön sipariş var.
"ÇİN'İN AVANTAJI VAR"
Dünyada sık sık konuşulan uçan araba sektörü, küresel çapta teknik ve düzenleyici engeller nedeniyle şimdiye kadar istediğini başaramadı.
Ancak Çinli şirketler, insansız hava araçları (drone) ve elektrikli araçların (EV) hızlı gelişimini temel alarak ve hükümet desteğinden yararlanarak, geleceğe yönelik bu icatları gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor.
Tsinghua Üniversitesi Araç ve Hareketlilik Okulu’ndan Profesör Zhang Yangjun, “Çin’in uçan arabalar için rekabetçi bir avantaj oluşturma potansiyeli var” dedi.
Çin'de, mini uçan taksiler geçtiğimiz aylarda deneme sürecine başlamış, drone'la yemek teslimatı uygulaması da hayata geçmişti.
7 BİNDEN FAZLA ÖN SİPARİŞ GELDİ
Çin'in güneyindeki sanayi merkezi Guangzhou’daki parlak ışıklı fabrikada lojistik robotları, bitmemiş parçaları taşıyarak etrafta hızla dolaşıyor.
Yapım aşamasındaki hafif, altı pervaneli uçaklar dikey kalkış yapabiliyor ve büyük bir araca sığarak Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng’in bir iştiraki olan Aridge tarafından geliştirilen “Kara Uçak Gemisi” adlı modüler uçan aracı oluşturuyor.
Uçan bölüm, “ana gemi” olarak adlandırılan tekerlekli kara aracının içinde saklanıyor ve şarj ediliyor.
Tam kapasitede Aridge fabrikası, her 30 dakikada bir uçan araç üretebiliyor. Fabrika kasım ayı başında deneme üretimine geçti ve şirket gelecek yıl teslimatlara başlamayı planlıyor. Şirket, 7 binden fazla ön sipariş aldığını söylüyor.
MUSK'TAN "JAMES BOND" BENZETMESİ
Havada mobilitenin geleceği konusunda küresel teknoloji devleri arasındaki rekabet kızışıyor. Tesla CEO’su Elon Musk, birkaç hafta içinde uçan araba prototipini tanıtabileceğini ima etti. Musk, bir podcast'te, “Bütün James Bond arabalarını toplasanız bile, bu onlardan daha çılgın” dedi.
Amerikalı havacılık öncüsü Glenn Curtiss, ilk uçan araba prototipini 1917’de tanıttı. Ancak başarılı tasarımlar, elektrik motorları ve yüksek performanslı bataryaların gelişmesi sayesinde son yıllarda mümkün hâle geldi.
Sektördeki büyük oyuncular arasında Kaliforniya merkezli Joby ve Archer, Çin'den Aridge, EHang ve Volant gibi şirketler, insanlı test uçuşları gerçekleştirdi. Bu yıl EHang, ticari operasyon için tamamen onay alan dünyanın ilk uçan araba şirketi oldu. EHang, üç yıl içinde premium kara taksileriyle benzer fiyatlarla bir hava taksi hizmeti sunmayı planlıyor.
KRİTİK DÖNÜM NOKTASINA YAKLAŞIYOR
Pekin, uçan arabaları, dronları ve hava taksilerini kapsayan “alçak irtifa ekonomisini” önümüzdeki beş yıl için stratejik bir alan ilan ederek bu teknolojilerin hızla geliştirilmesini hedefliyor.
Guangdong’dan Sichuan’a kadar birçok eyalet yönetimi, kısıtlamaları gevşetme sözü verdi.
Boston Consulting Group’un bir raporuna göre Çin’in uçan araba pazarı “kritik bir dönüm noktasına” yaklaşıyor ve 2040 yılına kadar 41 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor.