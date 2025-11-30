Çin'in uçan arabaları sınır tanımıyor

Çin'in güneyindeki sanayi merkezi Guangzhou’daki parlak ışıklı fabrikada lojistik robotları, bitmemiş parçaları taşıyarak etrafta hızla dolaşıyor.

Yapım aşamasındaki hafif, altı pervaneli uçaklar dikey kalkış yapabiliyor ve büyük bir araca sığarak Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng’in bir iştiraki olan Aridge tarafından geliştirilen “Kara Uçak Gemisi” adlı modüler uçan aracı oluşturuyor.

Uçan bölüm, “ana gemi” olarak adlandırılan tekerlekli kara aracının içinde saklanıyor ve şarj ediliyor.

Tam kapasitede Aridge fabrikası, her 30 dakikada bir uçan araç üretebiliyor. Fabrika kasım ayı başında deneme üretimine geçti ve şirket gelecek yıl teslimatlara başlamayı planlıyor. Şirket, 7 binden fazla ön sipariş aldığını söylüyor.