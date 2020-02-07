Çinli araştırmacılar corona virüsünün kaynağının bir pangolin olabileceğini açıkladı (Corona virüsünde son durum)

Vahşi Yaşam Fonu’nun aktardığına göre pangolin ya da pullu karıncayiyen, sadece Asya ve Afrika'da bulunan ve büyüklüğü 30 ila 100 cm olan bir hayvan türü. Uluslarası yasalarla avlanması ve ticareti yasaklanmış olduğu halde, halen Asya’da en çok kaçak satışı yapılan hayvan olma özelliğini taşıyor.
Çin ve bazı ülkelerde pangolinin etinin çok lezzetli olması ve geleneksel ilaçlarda kullanımı ınun denetlenmeden ve kaçak yollara satışına neden oluyor.
Çin ve diğer bazı ülkelerde pangolinin etinin çok lezzetli blunması ve geleneksel ilaçlarda kullanımı, onun denetlenmeden ve kaçak yollara satışına neden oluyor.
Üniversite konuyla ilgli yaptığı açıklamada, coorna virüsün “Yapılan bu keşif salgını önlemek ve virüs kaynağının kontrolü için çok önemli bir buluş” ifadelerini kullandı.
Çin anakarasında 636 kişinin hayatını kaybetmesine ve 31,207 kişinin hastalanmasına neden olan virüsün Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkmıştı. Corona virüsünün kaynağının Wuhan’daki bir hayvan pazarı olduğu düşünüyor. Daha önce sağlık uzmanları virüsün yarasalardan insanlara geçtiğini düşündüklerini söylemişlerdi.
Corona virüsünün ciddiyetine dikkat çekmeye çalışan 34 yaşındaki doktor Li Wenliang, corona virüsünden hayatını kaybetti.
Açıklamayı, Wenliang'ın yattığı Wuhan hastanesi yetkilileri yaptı.
1 Şubat’ta corona virüsü enfeksiyonu teşhisi koyulan Wenliang, 7 Şubat'ta sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.
Evli ve bir çocuk babası olan Wenliang'ın eşi hamileydi.
Wuhan'da bir hastanede görev yapan Li, 30 Aralık'ta mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip Corona virüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.
Wuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Li'nin ölümü, Çin’de sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi.
Pekin hükümeti; sosyal medyada virüsle ilgili gerçek bilgileri kamuoyundan gizlemekle suçlanıyor.
Dünya Sağlık Örgütü de Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz" ifadesini kullandı.
Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 638’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 31 binin üzerine çıktı.
28 ülkede görülen virüs en son Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüldü.
CORONA VİRÜSÜN YAYILDIĞI ÜLKELERE GÖRE VAKA VE ÖLÜM SAYILARI (İNTERAKTİF HARİTA)
Diğer yandan Çin'de, yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele eden ekiplerden, 10 gün izinsiz çalışan Çinli bir hastane eczacısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. South China Morning Post gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Hunan eyaletindeki yerel bir klinikte görevli ekipten 28 yaşındaki Song Yingjie, 25 Ocak'tan itibaren izne ayrılmadan çalışmasının ardından, pazartesi erken saatlerde bir vardiya dönüşü kaldığı yurtta ölü bulundu.
Asıl mesleği hastane eczacılığı olan, gün içinde hastanede tıbbi malzeme yönetimi ve dağıtımından sorumlu Song'un, yerel sağlık yetkililerince bir otoyoldaki kontrol noktasında şoförlerin ateşini ölçmekle geçici görevlendirildiği ve genellikle geceleri çalıştığı aktarıldı.