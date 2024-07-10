Çinli araştırmacılar son noktayı koydu! Kahvenin hiç bilinmeyen faydası ortaya çıktı
Kahve kokusuyla, tadıyla ve lezzetiyle severek tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Düzenli kahve içmenin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Kahve özellikle metabolizmayı hızlı çalıştırması ve sindirim sistemini düzenlemesiyle kilo vermeye destek olan içeceklerden biri. Ancak kahvenin faydaları bununla sınırlı değilmiş. Çin araştırmacılar kahveyle ilgili yeni bir bilgiyi daha ortaya çıkardı.
Gün içinde en sık tüketilen ve sevilen içeceklerden biri olan kahvenin hiç bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı. Çinli araştırmacıların yayınladığı son raporda kahve tüketiminin oturmaktan kaynaklı ölüm ihtimalini düşürdüğü tespit edildi.