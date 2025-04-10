Çinli askerler Ukrayna'da: Esirlerin sorgu görüntüleri ortaya çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, en az 155 Çin askerinin Ukrayna'da Rusya adına savaştığını iddia etti. Yakaladıkları iki Çin askerinin de sorgu görüntüleri ortaya çıktı. Askerlerden biri ilk kez çatışmada bulunduğunu söyleyerek, "Bundan önce hiç silah bile ateşlememiştim" ifadelerini kullandı.
ÇİN'İN SAVAŞA DAHLİNİ RESMEN DOĞRULADI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, en az 155 Çin vatandaşının savaşta Rusya adına çatıştığını iddia etti.
Bu açıklama, bu hafta başında iki Çinli askerin ele geçirilmesinin ardından yapıldı. Kiev böylelikle resmen Çin'in Rusya'ya insan gücü sağladığını iddia etmiş oldu.