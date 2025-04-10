Çinli askerler Ukrayna'da: Esirlerin sorgu görüntüleri ortaya çıktı

ÇİN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian ise, "İlgili taraflara Çin'in rolünü doğru bir şekilde anlamalarını ve sorumsuz açıklamalarda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Jian, "Çin, Ukrayna krizinin ne yaratıcısı ne de tarafıdır. Biz krizin barışçıl çözümünün sadık bir destekçisi ve aktif bir savunucusuyuz" dedi.

Açıklamaya göre Çin, vatandaşlarının özellikle de herhangi bir tarafın askeri operasyonlarına katılmaktan kaçınmasını istiyor.