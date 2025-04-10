Çinli askerler Ukrayna'da: Esirlerin sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, en az 155 Çin askerinin Ukrayna'da Rusya adına savaştığını iddia etti. Yakaladıkları iki Çin askerinin de sorgu görüntüleri ortaya çıktı. Askerlerden biri ilk kez çatışmada bulunduğunu söyleyerek, "Bundan önce hiç silah bile ateşlememiştim" ifadelerini kullandı.

Çinli askerler Ukrayna'da: Esirlerin sorgu görüntüleri ortaya çıktı - 1

ÇİN'İN SAVAŞA DAHLİNİ RESMEN DOĞRULADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, en az 155 Çin vatandaşının savaşta Rusya adına çatıştığını iddia etti.

Bu açıklama, bu hafta başında iki Çinli askerin ele geçirilmesinin ardından yapıldı. Kiev böylelikle resmen Çin'in Rusya'ya insan gücü sağladığını iddia etmiş oldu.

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Çinli askerler Ukrayna'da: Esirlerin sorgu görüntüleri ortaya çıktı - 2

EĞİTİM, GÖÇ BELGELERİ VE ÖDEME

Zelenski, askerlerin Ukrayna'daki savaş alanına gönderilmeden önce Moskova'da eğitim, göç belgeleri ve ödeme aldıklarını söyledi.

Rusya'nın Çin vatandaşlarını sosyal medya üzerinden savaşa dahil ettiği ve Pekin'in bu durumdan haberdar olduğu iddia ediliyor.

Çinli askerler Ukrayna'da: Esirlerin sorgu görüntüleri ortaya çıktı - 3

"BUNDAN ÖNCE SİLAH ATEŞLEMEMİŞTİM"

Çinli askerin sorgulandığı video, Zelenski tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Çince konuşan askerler, geçmişlerini ve nasıl yakalandıklarını anlattı.

İçlerinden biri ilk kez çatışmada bulunduğunu söyleyerek, "Bundan önce hiç silah bile ateşlememiştim" ifadelerini kullandı.

Diğeri, kaos içinde ayrılmadan önce iki Çinli askerin de bulunduğu bir grupta olduğunu belirterek, "Herkes dağıldı, ölüp ölmediklerini bilmiyorum." dedi.

Çinli askerler Ukrayna'da: Esirlerin sorgu görüntüleri ortaya çıktı - 4

ÇİN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian ise, "İlgili taraflara Çin'in rolünü doğru bir şekilde anlamalarını ve sorumsuz açıklamalarda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Jian, "Çin, Ukrayna krizinin ne yaratıcısı ne de tarafıdır. Biz krizin barışçıl çözümünün sadık bir destekçisi ve aktif bir savunucusuyuz" dedi.

Açıklamaya göre Çin, vatandaşlarının özellikle de herhangi bir tarafın askeri operasyonlarına katılmaktan kaçınmasını istiyor.

Çinli askerler Ukrayna'da: Esirlerin sorgu görüntüleri ortaya çıktı - 5

"ÇİN MESELESİ CİDDİDİR"

Pekin daha önce vatandaşlarının çoğunun Rusya için savaştığını reddetmiş ve iddianın "hiçbir gerçek temeli olmadığını" söylemişti.

Bu haftanın başlarında Zelenski, güçlerinin Ukrayna'nın doğu Donetsk bölgesinde altı Çin askeriyle savaştığını ve ikisini esir aldığını duyurdu.

Ukrayna lideri, gazetecilere yaptığı açıklamada "Çin meselesi ciddidir" ifadelerini kullandı.

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