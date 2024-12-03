Çinli bilim insanları patatesleri iklime dayanıklı hale getirmek için acele ediyor

Çin'deki çiftçiler, aşırı hava olaylarının etkilerini şimdiden hissettiklerini ve giderek daha yüksek verimli ve hastalıklara, özellikle de 19. yüzyılın ortalarında İrlanda Patates Kıtlığı'na neden olan ve sıcak ve nemli koşullarda gelişen geç yanıklığa karşı daha az duyarlı patates çeşitleri talep ettiklerini söylüyor.