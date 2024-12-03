Çinli bilim insanları patatesleri iklime dayanıklı hale getirmek için acele ediyor
Pekin'in kuzeybatısındaki bir araştırma tesisinde alışılmadık derecede küçük patateslerin hasadı yapılıyor. ediyor. Bunlar sadece 136 gram ağırlığında. Yüzyılın sonundaki yüksek sıcaklık tahminlerini simüle eden koşullar altında yetiştirilen patatesler, gelecekteki gıda güvenliğine dair kaygı verici bir işaret sunuyor.
Pekin'in kuzeybatısındaki bir araştırma tesisinde moleküler biyolog Li Jieping ve ekibi, saksıdaki bir bitkiden, biri bıldırcın yumurtası kadar küçük, alışılmadık derecede küçük yedi patatesten oluşan bir küme hasat ediyor.
Yüzyılın sonundaki yüksek sıcaklık tahminlerini simüle eden koşullar altında yetiştirilen patatesler, gelecekteki gıda güvenliğine dair kaygı verici bir işaret sunuyor.