Çinli bilim insanları patatesleri iklime dayanıklı hale getirmek için acele ediyor

Pekin'in kuzeybatısındaki bir araştırma tesisinde alışılmadık derecede küçük patateslerin hasadı yapılıyor. ediyor. Bunlar sadece 136 gram ağırlığında. Yüzyılın sonundaki yüksek sıcaklık tahminlerini simüle eden koşullar altında yetiştirilen patatesler, gelecekteki gıda güvenliğine dair kaygı verici bir işaret sunuyor.

Çinli bilim insanları patatesleri iklime dayanıklı hale getirmek için acele ediyor - 1

Pekin'in kuzeybatısındaki bir araştırma tesisinde moleküler biyolog Li Jieping ve ekibi, saksıdaki bir bitkiden, biri bıldırcın yumurtası kadar küçük, alışılmadık derecede küçük yedi patatesten oluşan bir küme hasat ediyor.

Yüzyılın sonundaki yüksek sıcaklık tahminlerini simüle eden koşullar altında yetiştirilen patatesler, gelecekteki gıda güvenliğine dair kaygı verici bir işaret sunuyor.

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Çinli bilim insanları patatesleri iklime dayanıklı hale getirmek için acele ediyor - 2

Sadece 136 gram ağırlığındaki yumrular, en popüler çeşitlerin genellikle bir beyzbol topunun iki katı büyüklüğünde olduğu Çin'deki tipik bir patatesin yarısından daha hafif.

Çinli bilim insanları patatesleri iklime dayanıklı hale getirmek için acele ediyor - 3

Çin, diğer temel ürünlere kıyasla yüksek verimi nedeniyle küresel gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyan patatesin dünyadaki en büyük üreticisi konumunda.

Çinli bilim insanları patatesleri iklime dayanıklı hale getirmek için acele ediyor - 4

Bu ay Climate Smart Agriculture dergisinde yayınlanan araştırma, yüksek sıcaklıkların yumru büyümesini 10 gün hızlandırdığını ancak patates verimini yarıdan fazla azalttığını ortaya koydu.

Ekim ayında yayınlanan bir Birleşmiş Milletler raporuna göre, mevcut iklim politikaları altında, dünya 2100 yılına kadar sanayi öncesi seviyelerin 3.1C (5.6F) kadar üzerinde bir ısınma ile karşı karşıya.

Çinli bilim insanları patatesleri iklime dayanıklı hale getirmek için acele ediyor - 5

Ancak patatesler özellikle sıcağa karşı savunmasız ve iklim değişikliği sıcaklıkları tehlikeli boyutlara taşırken kuraklık ve selleri de kötüleştiriyor.

Çinli bilim insanları patatesleri iklime dayanıklı hale getirmek için acele ediyor - 6

Pekin'deki Uluslararası Patates Merkezi'nde (CIP) araştırmacı olan Li, gıda kaynaklarını korumaya acil ihtiyaç duyulması nedeniyle, yüksek sıcaklıkların sebzeler üzerindeki etkilerine ilişkin üç yıllık bir çalışmaya liderlik ediyor.

Ekibi Çin'in en yaygın iki çeşidine odaklanıyor.

Çinli bilim insanları patatesleri iklime dayanıklı hale getirmek için acele ediyor - 7

Çin'deki çiftçiler, aşırı hava olaylarının etkilerini şimdiden hissettiklerini ve giderek daha yüksek verimli ve hastalıklara, özellikle de 19. yüzyılın ortalarında İrlanda Patates Kıtlığı'na neden olan ve sıcak ve nemli koşullarda gelişen geç yanıklığa karşı daha az duyarlı patates çeşitleri talep ettiklerini söylüyor.

Çinli bilim insanları patatesleri iklime dayanıklı hale getirmek için acele ediyor - 8

Merkezi Peru'nun Lima kentinde bulunan CIP'nin araştırması, çiftçilerin daha sıcak ve nemli koşullara uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla Çin hükümetiyle yürütülen ortak çalışmanın bir parçası.

Çinli bilim insanları patatesleri iklime dayanıklı hale getirmek için acele ediyor - 9
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