Cinsel ilişki görüntüleri başını yaktı: Gardiyandı mahkum oldu, uçakta yakalandı

Londra'daki bir hapishanede bir mahkumla cinsel ilişkiye giren bir cezaevi görevlisi 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. De Sousa Abreu, görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından suçlandı. Gardiyan, Madrid'e uçmak üzereyken Heathrow havaalanında tutuklanmış ve seyahat planlarını cezaevine bildirmişti.

Cinsel ilişki görüntüleri başını yaktı: Gardiyandı mahkum oldu, uçakta yakalandı - 1

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hapishanede, mahkumla cinsel ilişkiye giren bir cezaevi görevlisi 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Londra'nın güneybatısındaki Fulham'da yaşayan 30 yaşındaki Linda De Sousa Abreu, söz konusu eylemin videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından suçlandı.

Polis memurlarının HMP Wandsworth'ta çekilen bir videodan haberdar olmalarının ardından bir polis soruşturması başlatıldı. Görüntülerde, kamera dışındaki bir mahkumun şöyle dediği duyuluyor: “Wandsworth'ta biz böyle yaşıyoruz, kardeşim.”

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Cinsel ilişki görüntüleri başını yaktı: Gardiyandı mahkum oldu, uçakta yakalandı - 2

"OLANLARI KAYDETMESİNE RIZA GÖSTERDİNİZ"

De Sousa Abreu, pazartesi günü Isleworth Kraliyet Mahkemesine çıktı ve burada 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Edmunds, konuyla ilgili şunları söyledi:

“25 Haziran 2024'te mahkumla birlikte bir hücreye gittiğinizde üniformalı olarak görev başındaydınız. Hapishane telsizinizi çıkardınız ve bir kenara koydunuz. Anahtar setiniz alınma riskiyle karşı karşıyaydı. İkinci bir mahkum da oradaydı ve elinde bir kamera vardı, şüphesiz izinsiz bir telefon olmalıydı. Ayrıca esrar içiyor gibi görünüyordu. Telefon ya da esrar bulundurmasına itiraz etmek yerine, olanları kaydetmesine rıza gösterdiniz. “

Cinsel ilişki görüntüleri başını yaktı: Gardiyandı mahkum oldu, uçakta yakalandı - 3

"GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI"

Kaydın yaklaşık dört buçuk dakika sürdüğünü ve bu süre zarfında görevlinin mahkumla cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen yargıç, “Belirgin bir coşkuyla katıldınız. İkinci mahkum olayları kaydetti ve 'Çocuklar tarih yazdık', 'Wandsworth'ta böyle yaşıyoruz, kardeşim' ve 'Gangsta olduğunu biliyorsun' gibi teşvik edici sözler söyledi” ifadelerini kullandı.

İddianamede De Sousa Abreu'nun “kasten ve makul bir mazeret ya da gerekçe olmaksızın, bir hapishane hücresinde bir mahkumla cinsel ilişkiye girerek halkın makam sahibine olan güvenini kötüye kullanma anlamına gelecek şekilde görevini kötüye kullandığı” belirtildi.

Cinsel ilişki görüntüleri başını yaktı: Gardiyandı mahkum oldu, uçakta yakalandı - 4

UÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

De Sousa Abreu tutuklanmış ve geçen yıl temmuz ayında Isleworth Kraliyet Mahkemesinde kamu görevini kötüye kullanmaktan suçlu olduğunu kabul etmişi. Madrid'e uçmak üzereyken Heathrow havaalanında tutuklanmış ve seyahat planlarını cezaevine bildirmişti.

HMP Wandsworth, İngiltere ve Galler'deki en kötü cezaevi olarak adlandırılıyor ve “insanlık dışı koşullara” sahip olduğu belirtiliyor.

Ekim ayında, HMP Wandsworth'ta görevli iki cezaevi memuru, bir WhatsApp grubunda bir mahkumun intiharı hakkında şaka yaptıkları için görevden alındı.

21 yaşındaki mahkumun intihar etmesinin ardından, Londra'nın güneybatısındaki hapishanede çalışan 27 personelin yer aldığı bir grupta mahkumun ölümünü kutlayan mesajlar paylaşıldı.

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