Cinsel ilişki görüntüleri başını yaktı: Gardiyandı mahkum oldu, uçakta yakalandı
Londra'daki bir hapishanede bir mahkumla cinsel ilişkiye giren bir cezaevi görevlisi 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. De Sousa Abreu, görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından suçlandı. Gardiyan, Madrid'e uçmak üzereyken Heathrow havaalanında tutuklanmış ve seyahat planlarını cezaevine bildirmişti.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hapishanede, mahkumla cinsel ilişkiye giren bir cezaevi görevlisi 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Londra'nın güneybatısındaki Fulham'da yaşayan 30 yaşındaki Linda De Sousa Abreu, söz konusu eylemin videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından suçlandı.
Polis memurlarının HMP Wandsworth'ta çekilen bir videodan haberdar olmalarının ardından bir polis soruşturması başlatıldı. Görüntülerde, kamera dışındaki bir mahkumun şöyle dediği duyuluyor: “Wandsworth'ta biz böyle yaşıyoruz, kardeşim.”