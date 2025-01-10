Cinsel ilişki görüntüleri başını yaktı: Gardiyandı mahkum oldu, uçakta yakalandı

"GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI"

Kaydın yaklaşık dört buçuk dakika sürdüğünü ve bu süre zarfında görevlinin mahkumla cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen yargıç, “Belirgin bir coşkuyla katıldınız. İkinci mahkum olayları kaydetti ve 'Çocuklar tarih yazdık', 'Wandsworth'ta böyle yaşıyoruz, kardeşim' ve 'Gangsta olduğunu biliyorsun' gibi teşvik edici sözler söyledi” ifadelerini kullandı.

İddianamede De Sousa Abreu'nun “kasten ve makul bir mazeret ya da gerekçe olmaksızın, bir hapishane hücresinde bir mahkumla cinsel ilişkiye girerek halkın makam sahibine olan güvenini kötüye kullanma anlamına gelecek şekilde görevini kötüye kullandığı” belirtildi.