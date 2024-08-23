Cinsel şiddet çemberi: Hindistan'da kadınlar "cehennem"den çıkış yolu arıyor
Cinsel şiddetin adeta bir geleneğe dönüştüğü Hindistan, kız çocukları ve kadınlar için en güvensiz ülkelerden biri. Veriler, 2022 yılında 31 binden falza kadının tecavüze uğradığını gösteriyor. Kadınlar, bedenlerine ve yaşam haklarına yönelen saldırılara karşı geçmişte olduğu gibi bugün de ayakta.
KIRILMA NOKTASI
Hindistan'da kız çocukları ve kadınlar, korkunç bir cinsel istismar çemberinin içinde.
Mart ayında İspanyol turistin toplu tecavüze uğraması, dünya basının gündeminde geniş yankı bulmuştu.
Ağustosta ise ülkenin kadınları için bir kırılma noktası yaşandı.
Hindistanlı kadınlar, Kalküta’da çalıştığı hastanede nöbet molasındayken tecavüze uğrayıp öldürülen stajyer doktor için 9 Ağustos’tan itibaren sokaklarda öfkelerini haykırmaya, adalet ve güven istemeye başladı.
Ne yazık ki yeniden.