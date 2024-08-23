Cinsel şiddet çemberi: Hindistan'da kadınlar "cehennem"den çıkış yolu arıyor

BASKI YARATTILAR

31 yaşındaki doktor için ülkenin dört bir yanında kitlesel eylemler devam ederken, bu sefer Mumbai’de dört yaşındaki iki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları ortaya çıktı.

Bu haberin ardından Hindistanlı kadınlar, cinsel şiddete karşı yeni bir eylem dalgası başlattı ve yetkililerin üzerinde ciddi bir baskı kurdu.

Öyle ki, taciz iddialarının ortaya çıktığı Badlapur köyünde, okullar bir süre kapatılmak zorunda kaldı. Protestolar bastırılsın diye internet hizmetlerinde kesintiler dahi yapıldı.