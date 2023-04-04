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Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak?

Teknoloji uzmanları 2050 yılında dünyanın nasıl bir yer olacağı hakkında tahminlerde bulundu. Bazıları yapay zekanın insanları köleleştireceğini ve küresel ısınmanın dünyanın büyük bölümünü yaşanmaz hale getirebileceğini söyledi. Diğer araştırmacılar ise gelecek 30 yıl içinde insanların uzaylılarla temas kurabileceğini ve herkesin kendi sağlığını kontrol etmek için vücutlarına çip yerleştireceğini açıkladı. İşte gelişen yapay zeka ve ilerleyen teknolojinin 2050'de geleceği nokta...

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 1

YAPAY ZEKA İNSANLIĞI KÖLELEŞTİREBİLİR

Şu anda insanlar yapay zekanın gelecekte iş kayıplarına neden olacağına odaklanmış durumda bulunuyor. Ancak, uzmanların belirttiğine göre gerçek çok daha kötü olabilir. Küresel reklam ajansı DDB EMEA'nın baş strateji sorumlusu George Stakhov, konuya ilişkin, "İnsanlar yeni teknolojilerin etkilerini kısa vadede abartma, uzun vadede ise hafife alma eğilimindedir. Bu Amara Kanunu olarak bilinir.Şu anda yapay zeka furyasının zirvesindeyiz ve insanlar önümüzdeki birkaç yıl içinde beyaz yakalı işlerin GPT-4 tarafından yok edileceği konusunda paniğe kapılıyor. Bu biraz abartı gibi görünüyor." dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 2

Ancak Stakhov, 2050 yılına kadar yapay zekanın dünyayı yeniden şekillendireceği uyarısında bulunarak,  'Yapay zakayı, kontrol edenlerin büyük bir güç kazanacağı, nüfusun yüzde 99'unun ise haklarından mahrum kalacağı karanlık bir varsayım var. Buna göre "yapay zeka lordları" YZ lordları dünyanın verilerini kontrol edecek ve geri kalanımızı kendi kölelerine dönüştürecek." dedi.

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 3

İNSANLAR VÜCUTLARINA ÇİP YERLEŞTIRECEK

İngiltere'de bir  iletişim danışmanlığı şirketi olan Gallium Ventures'ın kurucusu Heather Delaney, 2050 yılına kadar insanların vücutlarına yaygın olarak çip yerleştireceklerini söyledi. Buna göre çipler vücut içindeki koşulları izleyecek ve insanların hücreleri ile iletişim halinde kalmalarını sağlayacak.

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 4

Delaney, "2050'ye doğru baktığımda, insanların sağlıklarını, performanslarını ya da refahlarını iyileştirmek için biyolojilerinin bazı yönlerini değiştirmeye çalıştıkları bir tür 'kendin yap' çipleri vücutlarına yerleştireceklerini öngörüyorum." açıklamasını yaptı. 

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 5

YAPAY ZEKA SAYESİNDE İNSANLAR ÖLDÜKTEN SONRA DA YAŞAYABİLİR

Ravensbourne Üniversitesi İşletme ve Bilgisayar Bölümü Başkanı Dr. Ajaz Ali, gelecekte ölen insanların" gerçekten" ölmüş olmayabileceğini söyledi. 

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 6

Dr. Ali, "Yapay zekayı dijital teknolojiler ve hareket yakalama araçlarıyla birleştirerek bilincimiz, bilgimiz ve deneyimlerimiz dijital ikizlerimize aktarılacak. ChatGPT ve Bard'dan çok daha gelişmiş olacak NLP tabanlı araçları kullanarak, insanlar bu dijital ikizlerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girebilecek ve onların bilgi ve fikirlerinden faydalanabilecekler. İnsanlar bu şekilde, çoktan ölmüş olan ancak dijital ikiz formunda var olan akrabalarıyla etkileşime girmeye devam edebilirler." dedi. 

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 7

YAPAY ZEKA TARAFINDAN KİŞİYE ÖZEL DİZİ VE FİLMLER OLUŞTURULACAK

İngiliz  teknoloji girişimi ARK Immersive'in CEO'su Matt Littler, 2050 yılına kadar insanların kendi arzularına göre kişiselleştirilmiş ve yapay zeka tarafından üetilmiş farklı TV şovları ve filmler izleyebileceğini söyledi.

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 8

Littler, "TV ve sinema şirketleri yapay zekayı kullanmaya başlayacak. Yapay zekanın sosyal akışlarımızın yoluyla  sevdiğimiz ve etkileşimde bulunduğumuz şeylere, bekleme sürelerimize ve arama geçmişimize bakarak, yakında bize özel içerik hazırlamaya başlaması mümkün." ifadelerini kullandı. 

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 9

İNSANLAR ZİHİNLERİNİ BİLGİSAYARLARA YÜKLEYECEK 

Google'ın eski mühendislerinden Ray Kurzweil insanların 2025 yılına kadar yapay zeka ile tümleşeceğini iddia etti. Kurzweil,  "tekillik" olarak tanımladığı bir olayda, 2029 yılında bir robotun Turing Testini geçeceğini ve 2045 yılına kadar insanların beyinlerini makinelere bağlayacağını öngörüyor.

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 10

Kurzweil, "2029, bir yapay zekanın geçerli bir Turing testini geçeceği ve dolayısıyla insan zekası seviyelerine ulaşacağı zaman için tahmin ettiğim tutarlı tarihtir. Yarattığımız zeka ile birleşerek etkin zekamızı bir milyar katına çıkaracağımız 'tekillik' için 2045 tarihini belirledim." diye konuştu.

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 11

İNSANLAR KONUŞABİLEN YAPAY ZEKA GÖZLÜKLERİ TAKACAK

GoStudent CEO'su Alexander Nick,  numaralı gözlüklere benzeyen yapay zeka gözlüklerin yakında her türlü soruya yanıt verebileceğini söyledi.  Nick, "Önümüzdeki on yıl içinde  numaralı gözlüklere benzeyen gözlükler ortaya çıkacak. Bunlar, ilk olarak numaralı gözlük kullananlar tarafından benimsenecek. Ancak, Bilgisayarlarla iletişim kurma şeklimiz evrim geçirecek.

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 12

Başlangıçta kullanıcıların işlerini halletmek için delikli kart kullanmak zorunda olduğunu düşünün. Sonra klavye, fare ve son olarak da ses girişi. Bir sonraki aşama görme olacak, yani bilgisayarların görmesine izin vermek, insanların görsel bir görüntüyle ilgili insan benzeri sorular sormasına ve yardıma ihtiyaç duydukları bir şeyi işaret etmesine olanak tanıyan ana girdi haline gelecek. " dedi.

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 13

İNSANLIK UZAYLILARLA TEMAS KURMUŞ OLACAK

California Üniversitesi SETI projesinden (Search for Extraterrestrial Intelligence)  astronom Seth Shostak, 2036 yılına kadarinsanlığın uzaylılarla temas kurabileceğini öne sürdü.

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 14

DÜNYADAKİ BİRÇOK BÖLGE YAŞANMAZ HALE GELEBİLİR

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi'ne (NASA) göre artan nem ve sıcaklık, Güney Asya, Basra Körfezi ve Kızıldeniz gibi bölgelerde insanların açık havada hayatta kalmasının neredeyse imkansız olduğu sıcak hava dalgalarına yol açacak.

Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak? - 15

Bu durum 2070 yılına kadar Brezilya ve Çin'in bazı bölgelerini de etkileyecek. 

Uzmanların aktardığına göre, nem oranı düşük olduğunda insanlar 50 dereceye kadar olan sıcaklıklarda hayatta kalabilir, ancak yüksek nem oranında insanlar hayatta kalamaz çünkü terleyerek serinlemenin bir yolu bulunmuyor.

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