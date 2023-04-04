Çip taktırmaktan uzaylılarla temasa: Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak?

Dr. Ali, "Yapay zekayı dijital teknolojiler ve hareket yakalama araçlarıyla birleştirerek bilincimiz, bilgimiz ve deneyimlerimiz dijital ikizlerimize aktarılacak. ChatGPT ve Bard'dan çok daha gelişmiş olacak NLP tabanlı araçları kullanarak, insanlar bu dijital ikizlerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girebilecek ve onların bilgi ve fikirlerinden faydalanabilecekler. İnsanlar bu şekilde, çoktan ölmüş olan ancak dijital ikiz formunda var olan akrabalarıyla etkileşime girmeye devam edebilirler." dedi.