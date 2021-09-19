Çip endüstrisi dünyanın geleceğini nasıl tehdit ediyor?

ÇİP ÜRETMEK İÇİN TONLARCA SU KULLANILIYOR

Karbon salınımını azaltmanın çip endüstrisi için çözülmesi büyük bir sorun olarak görüldüğü aktarıldı. Greenpeace’in verilerine göre, Tayvanlı şirket ülkenin elektriğinin yaklaşık yüzde 5’ini kullanırken bunun 2022’de yüzde 7.2’ye yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca şirketin 2019’da 63 milyon ton su kullandığı belirtildi. Aynı yıl Tayvan’da son 50 yılın en kurak döneminin yaşanması şirketi çiftçilerle su tüketimi konusunda karşı karşıya getirdi.