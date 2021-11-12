Çitaların nesli tükeniyor: Sayıları yüzde 93 azaldı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan çalışmada, yaklaşık 100 sene önce 100 bin dolaylarında çitanın doğada yaşadığı, günümüzde ise bu sayının 7 binin altına kadar indiği belirtildi.