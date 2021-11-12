Çitaların nesli tükeniyor: Sayıları yüzde 93 azaldı

Haberler - ntv.com.tr 12.11.2021 - 14:19
Dünyanın en hızlı canlısı olarak kabul edilen Çitaların soyunun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan çalışmada, yaklaşık 100 sene önce 100 bin dolaylarında çitanın doğada yaşadığı, günümüzde ise bu sayının 7 binin altına kadar indiği belirtildi.
1975 yılında çitaları korumak adına çitaların bulundukları ülkeden dışarı çıkarılmamaları üzerine çıkarılan uluslararası yasanın da çita popülasyonun azalmasına engel olamadığı bildirilirken, dünyanın en hızlı canlısının son dönemde yaşadığı habitat kaybının da bunda büyük rol oynadığı vurgulandı.
Son dönemde özellikle körfez ülkelerinde yaşayanlar tarafından evcil olarak beslenmeye başlanan çitaların doğal yaşamdaki sayılarının azaldığına dikkat çeken Virginia'daki Smithsonian Koruma Biyolojisi Enstitüsü'nde çita yetiştirme programını yöneten biyolog Adrienne Crosier, çitaların üremesinin derinden etkilendiğini söyledi.
Crosier, “Çitalar ev canlısı değildir, evde üreyemezler” derken, “Evde besleyenler onları doğal yaşam alanlarından alıyorlar. Bu da sayılarının azalmasına neden oluyor” diye konuştu.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde 'savunmasız' olarak sınıflandırılan çitaların yalnızca yüzde 9’unun doğal yaşam alanlarında yaşadığı aktarılırken, halihazırda yaşayan yaklaşık 6 bin 800 çitanın büyük bir çoğunluğunun Afrika kıtasında yer aldığı belirtildi.
Diğer etçil canlılara kıyasla yaşamak için daha geniş alanlara ihtiyaç duyan çitaların yapılaşma nedeniyle yaşam alanlarının kısıtlandığının altı çizildi.