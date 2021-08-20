Çizgilerle Taliban'dan kaçış trajedisi

Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından geride kaotik bir ortam kaldı. Başta amerikan medyası olmak üzere başkan Joe Biden'ın çekilme operasyonu yerden yere vuruluyor, Kimileri çekilme için "fiyasko" ifadesini kullanıyor. Bu eleştiriler grafik sanatçılarının çizimlerine de yansıyor.

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NTV Haber 20.08.2021 - 10:18

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında yaşananlar günlerdir dünya kamuoyunda tartışılıyor.



C-17 kargo uçağının iniş takımına tutunarak Taliban'dan kurtulmaya çalışan ancak uçaktan düşerek hayatını kaybedenler bu ilk çizimde böyle resmedildi



ABD bayrağı üzerinde eyaletleri temsil eden yıldızların bulunduğu sol üst köşede bu kez dev kargo uçağı ve düşen Afganlar yer alıyor.

İkinci çizimde yine uçaktan düşen Afganlar ve yaşanan trajedi resmedilmiş.



Ancak bu kez C17 kargo uçağı Amerika'nın simgelerinden Özgürlük Heykeli şeklinde yerini almış.



Sosyal medyada "Afganistan'da zaten kısıtlı olan özgürlüğün, böylelikle tamamen uçup gittiği" yorumları yapılıyor.

Bu çalışmada modern savaş makineleri tankların içinde askerler, at üzerindeki Taliban militanlarına beyaz bayrak sallarken görülüyor.



Afgan ordusu nerdeyse kurşun bile atmadan başta başkent Kabil olmak üzere pek çok kenti Taliban'a teslim etmişti.

Bu kareye dikkatlice bakıldığında, üstte ikiz kulelere çarpmak üzere olan uçak dikkat çekiyor.



Sol üst köşede o saldırıların yaşandığı 2001 tarihi var.



Hemen altında da benzer bir görüntü ancak yakından bakıldığında ikiz kulelerin soldakinde insan kemikleri, sağdakinde ise yardım isteyen insanlar görülüyor.



Sanatçı Afganistan'da şimdiye kadar savaşta hayatını kaybedenlerle bundan sonra hayatta kalmaya çalışanlara atıfta bulunuyor.



Ancak yaşanan can pazarına rağmen bir uçak insan kulelerinden ayrılıyor ve giderken de bir kişinin düştüğü görülüyor.

Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından akıbeti hakkında en çok endişe duyulanlar hiç şüphesiz kadınlar.



Taliban'ın geçmişte kadınlara yönelik tutumunu ne Afgan halkı ne dünya unuttu. Bu çizimde de elinde büyük bir tornavida olan bir erkek, burkalı bir kadının gözlerini vidalıyor. Ve Yaptığından oldukça memnun bir şekilde oradan uzaklaşıyor.

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