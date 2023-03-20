CNN International’dan İstanbul depremi uyarısı: 100 bin kişi ölebilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üç yılı aşkın bir süredir, yeni deprem yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği 2000 yılından önce inşa edilen binalar için bina değerlendirmesi yapıyor. Bu hizmet artık ücretsiz olarak veriliyor ve belediye Şubat ayındaki depremden bu yana başvuruların 100 bini aştığını açıkladı.

Belediyenin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, şu ana kadar denetlenen 29 bin binanın yüzde 50'sinin yüksek yıkılma riski altında olduğunu belirterek, "Ayrıca, herhangi bir deprem hasarı olmadan çökebilecek 318 bini tespit ettik." ifadelerini kullandı.