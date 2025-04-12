Coachella nedir? Coachella 2025 ne zaman?
Coechella Müzik Festivali 1999 döneminden günümüze kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan İndio şehrinde gerçekleştiriliyor. Coachella Festivali Amerika’da düzenlenmesine rağmen dünyanın dört bir yanından birçok katılımcıyı ağırlıyor. Peki, Coachella nedir? Coachella 2025 ne zaman?
Dünyanın en prestijli müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella Valley Music and Arts Festival, 2025 yılında da müzikseverleri Kaliforniya'nın çöl ortamında bir araya getiriyor.