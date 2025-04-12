Coachella nedir? Coachella 2025 ne zaman?

Coechella Müzik Festivali 1999 döneminden günümüze kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan İndio şehrinde gerçekleştiriliyor. Coachella Festivali Amerika’da düzenlenmesine rağmen dünyanın dört bir yanından birçok katılımcıyı ağırlıyor. Peki, Coachella nedir? Coachella 2025 ne zaman?

Coachella nedir? Coachella 2025 ne zaman? - 1

Dünyanın en prestijli müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella Valley Music and Arts Festival, 2025 yılında da müzikseverleri Kaliforniya'nın çöl ortamında bir araya getiriyor.

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Coachella nedir? Coachella 2025 ne zaman? - 2

COACHELLA NE ZAMAN?

Bu yılın baş sanatçıları arasında Lady Gaga, Green Day, Post Malone ve Travis Scott yer alıyor. Ayrıca, Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Charli XCX, Ed Sheeran, Weezer, Lisa ve Jennie (BLACKPINK) gibi birçok ünlü isim de sahne alacak. Festival, 11-13 Nisan ve 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde, Indio şehrindeki Empire Polo Club'da düzenlenecek. ​

Coachella nedir? Coachella 2025 ne zaman? - 3

COACHELLA NEDİR?

Coachella, 1999 yılında Goldenvoice tarafından başlatılan ve 2001'den itibaren her yıl düzenlenen bir müzik ve sanat festivalidir.

Coachella nedir? Coachella 2025 ne zaman? - 4

Rock, indie, hip hop ve elektronik dans müziği gibi çeşitli türlerde performanslar sunan festival, aynı zamanda büyük ölçekli sanat enstalasyonları ve heykellerle de dikkat çeker. ​

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