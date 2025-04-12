Coachella nedir? Coachella 2025 ne zaman?

COACHELLA NE ZAMAN?

Bu yılın baş sanatçıları arasında Lady Gaga, Green Day, Post Malone ve Travis Scott yer alıyor. Ayrıca, Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Charli XCX, Ed Sheeran, Weezer, Lisa ve Jennie (BLACKPINK) gibi birçok ünlü isim de sahne alacak. Festival, 11-13 Nisan ve 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde, Indio şehrindeki Empire Polo Club'da düzenlenecek. ​