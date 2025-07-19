"Çocuğum açlıktan ağlıyor": Gazze'de bir ekmek için feryat

Gazze Şeridi'nde İsrail'in ablukası ve saldırıları sebebiyle şiddetlenen kıtlık giderek kötüleşirken Filistinli aileler açlıktan ölmek üzere olan çocuklarına temel gıda temin etmeye çalışıyor.

Gazze'den paylaşılan görüntülerde, batıdaki en-Nasır bölgesinde Filistinli baba Mahmud Kurdiye'nin açlıktan ölmek üzere olan oğluna bir miktar un bulabilmek için feryat ettiği görülüyor.

Kurdiye'nin feryadı, Gazze'de giderek şiddetlenen insani felaketin ortasında, kıtlık sıkıntısının geldiği durumu gözler önüne sererken, on binlerce Filistinli ailenin benzer bir durumda olduğu biliniyor.

İsrail ablukası sebebiyle kıtlığın kol gezdiği Gazze'de, bir kilogram unun fiyatının yaklaşık 60 dolar, pirincin ise 30 doların üzerinde bir fiyata satıldığı belirtiliyor.