Çocuk gelinken kaçtı, 15 yıl sonra vücut geliştirme şampiyonu oldu

Karimi, yıllar önce annesi ve küçük oğluyla birlikte Afganistan’dan kaçtı.

Norveç’te sığınma hakkı elde eden Karimi, burada eğitimini sürdürdü, hemşire olarak çalıştı ve yeni bir hayat kurdu. Aynı zamanda yeni eşi ve spor koçu olan Kamal Jalaluddin’le tanıştı.

BBC News Afghan’a verdiği röportajda Karimi, “Her spor salonuna girdiğimde, Afganistan’da bir zamanlar egzersiz yapmamın bile yasak olduğunu hatırlıyorum.” ifadelerini kullandı.