Çocuklar "Trick or treat" diye bağırıyor: Halloween (Cadılar Bayramı) nedir, ne zaman, hangi ülkelerde kutlanır?

HALLOWEEN HANGİ ÜLKELERDE KUTLANIR?

Halloween, en çok Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanıyor, ama birçok başka ülkede de popüler. Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerinde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ayrıca, Meksika’da Día de los Muertos ile benzer temalar işleniyor.





HALLOWEEN GELENEKLERİ



Halloween'da en popüler etkinlikler arasında kostüm giyme, şeker toplama (trick-or-treat), korku temalı partiler düzenleme ve evleri süsleme yer alır. Ayrıca, korku filmleri izlemek, hayalet turları yapmak ve balkabağı oymak da yaygın aktiviteler arasında.