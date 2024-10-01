Çocuklar "Trick or treat" diye bağırıyor: Halloween (Cadılar Bayramı) nedir, ne zaman, hangi ülkelerde kutlanır?
Halloween (Cadılar Bayramı), öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bir bayramdır. Cadılar Bayramı, Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Halloween olarak adlandırılır. Cadılar Bayramı kutlamalarında yapılan etkinlikler arasında maskeli balolar, balkabağından fener oyma, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir Peki, Halloween (Cadılar Bayramı) nedir, ne zaman, hangi ülkelerde kutlanır?
Halloween (Cadılar Bayramı), her yıl 31 Ekim'de kutlanan bir gelenektir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde popülerdir, ancak dünyanın birçok yerinde de kutlanmaktadır. Halloween’in kökenleri eski Kelt festivaline, özellikle de Samhain’e dayanır. Bu festivalde insanlar, ruhların dünyasıyla bağlantı kurduklarına inanırlardı.