Çocuklar "Trick or treat" diye bağırıyor: Halloween (Cadılar Bayramı) nedir, ne zaman, hangi ülkelerde kutlanır?

Halloween (Cadılar Bayramı), öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bir bayramdır. Cadılar Bayramı, Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Halloween olarak adlandırılır. Cadılar Bayramı kutlamalarında yapılan etkinlikler arasında maskeli balolar, balkabağından fener oyma, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir Peki, Halloween (Cadılar Bayramı) nedir, ne zaman, hangi ülkelerde kutlanır?

Çocuklar "Trick or treat" diye bağırıyor: Halloween (Cadılar Bayramı) nedir, ne zaman, hangi ülkelerde kutlanır? - 1

Halloween (Cadılar Bayramı), her yıl 31 Ekim'de kutlanan bir gelenektir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde popülerdir, ancak dünyanın birçok yerinde de kutlanmaktadır. Halloween’in kökenleri eski Kelt festivaline, özellikle de Samhain’e dayanır. Bu festivalde insanlar, ruhların dünyasıyla bağlantı kurduklarına inanırlardı.

DÜNYA HABERLERİ

Çocuklar "Trick or treat" diye bağırıyor: Halloween (Cadılar Bayramı) nedir, ne zaman, hangi ülkelerde kutlanır? - 2

Bugün Halloween, kostümler giyme, şeker toplama (trick-or-treat), korku temalı partiler düzenleme ve çeşitli süslemeler yapma gibi etkinliklerle kutlanır. Cadılar, hayaletler ve diğer korkutucu figürlerin ön plana çıktığı bu dönemde, insanlar genellikle evlerini korkutucu bir şekilde dekore ederler.

Çocuklar "Trick or treat" diye bağırıyor: Halloween (Cadılar Bayramı) nedir, ne zaman, hangi ülkelerde kutlanır? - 3

HALLOWEEN NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Cadılar Bayramı'nın kökenleri, eski Keltlerin Samhain festivaliyle bağlantılıdır. Samhain, yazın sonunu ve kışın başlangıcını simgelerdi ve bu dönemde ruhların dünyasına geçiş yaptıklarına inanılırdı. İnsanlar, kötü ruhları uzak tutmak için ateşler yakar ve kostümler giyerlerdi. Zamanla, bu gelenekler Hristiyanlıkla harmanlanarak Cadılar Bayramı'na dönüşmüştür.

Çocuklar "Trick or treat" diye bağırıyor: Halloween (Cadılar Bayramı) nedir, ne zaman, hangi ülkelerde kutlanır? - 4

HALLOWEEN HANGİ ÜLKELERDE KUTLANIR?

Halloween, en çok Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanıyor, ama birçok başka ülkede de popüler. Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerinde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ayrıca, Meksika’da Día de los Muertos ile benzer temalar işleniyor.


HALLOWEEN GELENEKLERİ

Halloween'da en popüler etkinlikler arasında kostüm giyme, şeker toplama (trick-or-treat), korku temalı partiler düzenleme ve evleri süsleme yer alır. Ayrıca, korku filmleri izlemek, hayalet turları yapmak ve balkabağı oymak da yaygın aktiviteler arasında.

Çocuklar "Trick or treat" diye bağırıyor: Halloween (Cadılar Bayramı) nedir, ne zaman, hangi ülkelerde kutlanır? - 5

TRİCK OR TREAT GELENEĞİ HAKKINDA

"Trick-or-treat," Halloween sırasında çocukların kapıları çalarak şeker topladığı bir gelenektir. Çocuklar genellikle kostüm giymiş olarak "trick or treat!" diye bağırır ve ev sahipleri onlara şeker ya da küçük hediyeler verir. Eğer ev sahibi şeker vermezse, çocuklar şaka yapma tehdidinde bulunabilir, ancak bu genellikle eğlencelik bir durumdur. Bu gelenek, özellikle Amerika ve Kanada'da oldukça yaygındır.

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