Çocukluk arkadaşı ve fotoğrafçısı, Escobar’ın bilinmeyenlerini anlattı

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 04:30 | Son Güncelleme : 18.02.2022 - 04:37
Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu ve bir zamanlar Kolombiya'daki Medellin kartelinin lideri Pablo Escobar'ın hem çocukluk arkadaşı hem de ömrünün son zamanlarına kadar yanında bulunan fotoğrafçısı Edgar Jimenez Mendoza, Escobar ile hatıralarını anlattı.
AA muhabirine, Escobar’ın bilinmeyenlerini paylaşan "El Chino" lakaplı yazar Egdar Jimenez Mendoza, Escobar ile 13 yaşında lise yıllarında tanıştığını söyledi.
Jimenez, Escobar ile 3 yıl aynı sınıfta okuduktan sonra 15 yıl boyunca kendisiyle hiç görüşmediğini belirterek "Pablo, ortalama bir öğrenciydi, öyle çok göze çarpan bir öğrenci değildi. Çok güzel anılarımız oldu sonra irtibatı kaybettik." dedi.
1980'de Forbes dergisine göre dünyanın en zengin 5. kişisiyken Escobar'ı tekrar gördüğünü anlatan Jimenez, bir arkadaşı sayesinde kendisiyle yıllar sonra konuştuğunu dile getirdi.
Jimenez, Escobar'ın dünyanın en büyük uyuşturucu baronuna dönüştüğünde onunla ünlü "Hacienda Napoles" çiftliğinde bir araya geldiğini söyleyerek "Pablo, beni büyük bir mutluluk ve coşkuya karşıladı, bana ne iş yaptığımı sordu. Ben de ona fotoğrafçılık yaptığım anlattım. Beni hayvanat bahçesindeki hayvanların fotoğraflarını çekmem için işe aldı. Sonra onun zamanla kişisel fotoğrafçısı oldum" dedi.
Escobar'ın siyasi kampanyası süreci dahil aile fotoğrafları, doğum günleri, düğünler, aile partileri gibi fotoğraflarını çektiğini aktaran Jimenez, Pablo'nun ailesiyle son fotoğraflarını da oğlunun doğum gününde çektiğini dile getirdi.
Jimenez, hükümetin, ABD'nin ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) Pablo Escobar ile 10 yıl boyunca mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Pablo'yu diğer uyuşturucu baronlarından ayıran birinci temel fark; uyuşturucu kaçakçılığındaki en güçlü adam olması, ikincisi de tarihte görülmemiş bir insan olarak 'devlete savaş ilan etmiş tek baron' olmasıdır. Pablo'nun iki zıt yönü vardı. Bir yanı iyilik, diğer yanı kötülüktü. Onun mahallesindeki bazı insanlar Pablo'ya çok bağlıydı, her yerde resmini görürdünüz fakat savaşın kurbanları için Pablo'nun şeytandan bir farkı yoktu."
Jimenez, devletin Escobar ve diğer suç örgütleriyle giriştiği mücadelede yüzlerce masum kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Önemli kişiler kaçırılıp rehin alınıyordu, sokaklar güvensiz, sürekli bombalar patlıyordu. Pablo'nun kartellerle mücadelesinde çok masum öldü" şeklinde konuştu.
Escobar’ın, çok kötü koşularda yaşayan kişiler için siyasi kampanya süresince onlarca ev inşa ettiğini anlatan Jimenez, "Tabii ben de en yakınındaki kişi olarak bu icraatlarının fotoğraflarını çektim." dedi.
Jimenez, Escobar’ı kaleme alan çok sayıda kitap yazıldığını, hayatını filmlere yansıtan birçok projenin yapıldığını hatırlatarak "Netflix'in 'Narcos' serisinde pek çok tarihi yanlışlık var. Örneğin Adalet Sarayı'nın ele geçirilmesini ve M19 Gerilla ile ilişkisini anlattıkları bir sahnede eksik bilgi var. Pablo'nun hayatını yansıtan Hollywood filmlerini gerçeklerden kopuk görüyorum." diye konuştu.
Pablo'nun serveti nedeniyle özellikle 80'li yıllarda çok sayıda iş insanının, politikacının onunla iş yapmak isteğini vurgulayan Jimenez, El Espectador gazetesi Müdürü Guillermo Cano'nun, Pablo'nun bir uyuşturucu kaçakçısı olduğunu ortaya çıkarmasıyla her şeyin değişmeye başladığını kaydetti.
Escobar'ın ölümünün ardından kardeşinin o gün gazetecilere verdiği demeçlere değinen Jimenez, "Pablo'nun kardeşi Marina, 'Pablo'nun ölümüyle bu ülkedeki uyuşturucu ticaretini ve şiddeti bitirdiğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz' demişti. Pablo'nun ölümünden 29 yıl sonra uyuşturucu kaçakçılığı devam ediyor" diye konuştu.
Jimenez, Escobar’ın nasıl öldüğüne ilişkin muhtelif iddiaların bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Polis Albay Aguilar, Pablo'yu kendisinin öldürdüğünü söyledi, ikinci iddiada ise DEA, 'biz öldürdük' dedi. Ama Pablo'nun ailesi, Pablo'nun intihar ettiğini söylüyor ve şahsen ben de buna daha çok inanıyorum. Zira Pablo pek çok konuşmasında kendisinin canlı yakalanmasına asla izin vermeyeceğini söylemişti. Pablo'nun ölümünün ardından bazı mülkleri devlet tarafından kamulaştırıldı, bazıları ise Cali karteli tarafından karısının elinden alındı."