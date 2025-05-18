Çocuklukta başlayan belirtileri umursamadı: Beyin kanseri olduğunu öğrendi

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Carson Fossat, yıllardır görmezden geldiği semptomların ölümcül bir beyin tümörüne işaret ettiğini öğrendi. Genç kadının hastalığı, geçen yıl geçirdiği bir trafik kazasının ardından yapılan tesadüfi bir taramayla ortaya çıktı.

Çocuklukta başlayan belirtileri umursamadı: Beyin kanseri olduğunu öğrendi - 1

Sosyal medyada paylaştığı ve 2,4 milyondan fazla izlenen TikTok videosunda yaşadıklarını anlatan Fossat, tümörün beyninin arkasında bulunduğunu ve hayati fonksiyonlarını etkilediğini belirtti. Yıkıcı teşhisin ardından Fossat, büyük bir beyin ameliyatı geçirdi. Operasyon sonrası bir süre yürüyemez, yemek yiyemez ve hatta göremez hale geldi.

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Çocuklukta başlayan belirtileri umursamadı: Beyin kanseri olduğunu öğrendi - 2

Ameliyat sürecini takipçileriyle paylaşan Fossat, “Yeni doğmuş bir bebek gibiydim. Aylarca biri bana kendimi temizlememde, dişlerimi fırçalamamda ve hatta tuvalet sonrası temizlenmemde yardım etmek zorundaydı” ifadelerini kullandı.

Çocuklukta başlayan belirtileri umursamadı: Beyin kanseri olduğunu öğrendi - 3

ÇOCUKLUKTA BAŞLAYAN BELİRTİLER

Fossat'ın ilk semptomları çocuk yaşta başladı. En belirgin belirti ise sık sık yaşadığı kusma nöbetleriydi. Ancak bu durum doktorlar tarafından kaygıya bağlandı. Fossat, “Haftada en az bir kez kusmak benim için normaldi. Ailem bunu espriye bile dönüştürmüştü” dedi.

Zamanla artan baş ağrıları, baş dönmesi ve kronik yorgunluk da semptomlar arasındaydı. Tüm bu belirtiler stres, anemi ve kaygı gibi nedenlere bağlanarak uzun süre göz ardı edildi.

Çocuklukta başlayan belirtileri umursamadı: Beyin kanseri olduğunu öğrendi - 4

“SÜREKLİ YORGUN HİSSEDİYORDUM”

Günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyen yorgunlukla mücadele ettiğini belirten Fossat, “Okula gitmek ya da çalışmak benim için çok zordu. Sadece işlev görebilmek için bile günde saatlerce uyumam gerekiyordu” diye konuştu.

Tümör, ancak geçen yıl haziran ayında geçirdiği trafik kazasının ardından yapılan görüntüleme ile tespit edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Fossat’ın son taramalarında kanser belirtisine rastlanmadı. Ancak önümüzdeki 10 yıl boyunca düzenli MR taramaları yaptırması gerekiyor.


Çocuklukta başlayan belirtileri umursamadı: Beyin kanseri olduğunu öğrendi - 5

Durumu sosyal medyada açık yüreklilikle paylaşan genç kadın, sürecin psikolojik boyutuna da değindi. “Ameliyattan sonra eski ben değildim. Gürültülü, enerjik, sosyal kız gitmişti. Geçmişte kaygı ve depresyon yaşadım ama bu bambaşkaydı” dedi.

Fossat ayrıca, bağışıklık sisteminin ameliyat sonrası zayıfladığını ve sık sık hastalandığını belirtti.

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