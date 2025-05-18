Çocuklukta başlayan belirtileri umursamadı: Beyin kanseri olduğunu öğrendi

ÇOCUKLUKTA BAŞLAYAN BELİRTİLER

Fossat'ın ilk semptomları çocuk yaşta başladı. En belirgin belirti ise sık sık yaşadığı kusma nöbetleriydi. Ancak bu durum doktorlar tarafından kaygıya bağlandı. Fossat, “Haftada en az bir kez kusmak benim için normaldi. Ailem bunu espriye bile dönüştürmüştü” dedi.



Zamanla artan baş ağrıları, baş dönmesi ve kronik yorgunluk da semptomlar arasındaydı. Tüm bu belirtiler stres, anemi ve kaygı gibi nedenlere bağlanarak uzun süre göz ardı edildi.