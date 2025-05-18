Çocuklukta başlayan belirtileri umursamadı: Beyin kanseri olduğunu öğrendi
ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Carson Fossat, yıllardır görmezden geldiği semptomların ölümcül bir beyin tümörüne işaret ettiğini öğrendi. Genç kadının hastalığı, geçen yıl geçirdiği bir trafik kazasının ardından yapılan tesadüfi bir taramayla ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaştığı ve 2,4 milyondan fazla izlenen TikTok videosunda yaşadıklarını anlatan Fossat, tümörün beyninin arkasında bulunduğunu ve hayati fonksiyonlarını etkilediğini belirtti. Yıkıcı teşhisin ardından Fossat, büyük bir beyin ameliyatı geçirdi. Operasyon sonrası bir süre yürüyemez, yemek yiyemez ve hatta göremez hale geldi.