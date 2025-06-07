Çok sağlıklıydı ama 39 yaşında bağırsak kanserine yakalandı: Doktorlar nedenini açıkladı

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan üç çocuk annesi ve fitness koçu Danni Duncan’a, 39 yaşında bağırsak kanseri teşhisi kondu.

Çok sağlıklıydı ama 39 yaşında bağırsak kanserine yakalandı: Doktorlar nedenini açıkladı - 1

Son derece sağlıklı bir yaşam tarzı sürmesine rağmen bu hastalıkla karşılaşan Duncan’ın durumu, uzmanları çevresel faktörler ve çocuklukta maruz kalınan beslenme alışkanlıkları konusunda uyarılarda bulunmaya yöneltti.

Duncan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Tanıdığım en sağlıklı insan benim” diyerek, son dört yıldır yüksek oranda doğal besinler tükettiğini, her gün egzersiz yaptığını, toksik ürünlerden uzak durduğunu ve alkol kullanımını sınırladığını belirtti.


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Çok sağlıklıydı ama 39 yaşında bağırsak kanserine yakalandı: Doktorlar nedenini açıkladı - 2

Ancak geçen ay yapılan kolonoskopi sonrası aldığı kanser teşhisiyle sarsıldığını ifade etti. Ailesinde hastalık öyküsü olmadığını vurgulayan Duncan, doktorlarının bu tür vakaların gençler arasında giderek arttığını söylediğini aktardı.

Cerrahı, çocukluk döneminde tüketilen işlenmiş gıdalar, kırmızı ve işlenmiş et ürünleri ile kimyasal katkı maddeleri gibi çevresel etkenlerin kanser riskini artırabileceğini belirtti. Ayrıca temizlik ürünlerine çocuk yaşta maruz kalmanın da olası nedenler arasında yer aldığı ifade edildi.


Çok sağlıklıydı ama 39 yaşında bağırsak kanserine yakalandı: Doktorlar nedenini açıkladı - 3

Duncan, yaşadığı süreç sonrası ebeveynlere çağrıda bulunarak, “Çocuklarınıza ne yedirdiğinize dikkat edin. Onlara sağlıksız, işlenmiş gıdaları vermeyi bırakın. Şu an iyi görünebilirler ama uzun vadede neye neden olduğunuzu bilmiyorsunuz” dedi.

Hastalığın ilk belirtisinin sürekli ve açıklanamayan bir yorgunluk olduğunu belirten Duncan, bunun iç kan kaybına bağlı geliştiğinin daha sonra anlaşıldığını söyledi. Uygulanan cerrahi müdahalede bağırsaklarının bir kısmı ve apandisi alındı. Yapılan patolojik inceleme, hastalığın ikinci evrede olduğunu ortaya koydu.


Çok sağlıklıydı ama 39 yaşında bağırsak kanserine yakalandı: Doktorlar nedenini açıkladı - 4

Uzmanlar, bağırsak kanseri vakalarının 50 yaş altı bireylerde dünya genelinde artış gösterdiğini söylüyor. Son araştırmalar, bu yaş grubundaki vakaların 50 ülkenin 27’sinde arttığını gösteriyor. İngiltere’de bu artış oranı her yıl ortalama yüzde 3,6.


Çok sağlıklıydı ama 39 yaşında bağırsak kanserine yakalandı: Doktorlar nedenini açıkladı - 5

Obezite hastalığın bilinen risk faktörleri arasında yer alsa da, sağlıklı bireylerde de görülmesi dikkat çekiyor. Bilim insanları bunun nedeninin, gençlerin daha fazla maruz kaldığı işlenmiş gıdalar, mikroplastikler ve çevre kirliliği gibi unsurlar olabileceğini düşünüyor. Ancak bu alandaki kanıtların henüz sınırlı olduğu ifade ediliyor.

İngiltere’de teşhis edilen bağırsak kanseri vakalarının yüzde 13’ünün işlenmiş kırmızı et tüketimiyle, yüzde 11’inin aşırı kilo ve hareketsizlikle, yüzde 28’inin ise düşük lif tüketimiyle ilişkili olduğu belirtiliyor.


Çok sağlıklıydı ama 39 yaşında bağırsak kanserine yakalandı: Doktorlar nedenini açıkladı - 6

Her yıl İngiltere’de yaklaşık 44 bin, ABD’de ise 130 bin bağırsak kanseri vakası tespit ediliyor. Erken teşhis edilen hastalarda beş yıllık sağ kalım oranı yüzde 85’e kadar çıkarken, hastalık geç evreye ulaştığında bu oran yüzde 10’a kadar düşebiliyor.

Bağırsak kanserinin yaygın belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

  • Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik (ishal veya kabızlık)
  • Dışkıda kan
  • Karın ağrısı ve şişkinlik
  • Beklenmedik kilo kaybı
  • Sürekli yorgunluk
Çok sağlıklıydı ama 39 yaşında bağırsak kanserine yakalandı: Doktorlar nedenini açıkladı - 7


Uzmanlar, özellikle gençlerin belirtileri ciddiye alması ve geç kalmadan tıbbi yardım almasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

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