Çok sağlıklıydı ama 39 yaşında bağırsak kanserine yakalandı: Doktorlar nedenini açıkladı
Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan üç çocuk annesi ve fitness koçu Danni Duncan’a, 39 yaşında bağırsak kanseri teşhisi kondu.
Son derece sağlıklı bir yaşam tarzı sürmesine rağmen bu hastalıkla karşılaşan Duncan’ın durumu, uzmanları çevresel faktörler ve çocuklukta maruz kalınan beslenme alışkanlıkları konusunda uyarılarda bulunmaya yöneltti.
Duncan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Tanıdığım en sağlıklı insan benim” diyerek, son dört yıldır yüksek oranda doğal besinler tükettiğini, her gün egzersiz yaptığını, toksik ürünlerden uzak durduğunu ve alkol kullanımını sınırladığını belirtti.