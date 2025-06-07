Çok sağlıklıydı ama 39 yaşında bağırsak kanserine yakalandı: Doktorlar nedenini açıkladı

Obezite hastalığın bilinen risk faktörleri arasında yer alsa da, sağlıklı bireylerde de görülmesi dikkat çekiyor. Bilim insanları bunun nedeninin, gençlerin daha fazla maruz kaldığı işlenmiş gıdalar, mikroplastikler ve çevre kirliliği gibi unsurlar olabileceğini düşünüyor. Ancak bu alandaki kanıtların henüz sınırlı olduğu ifade ediliyor.



İngiltere’de teşhis edilen bağırsak kanseri vakalarının yüzde 13’ünün işlenmiş kırmızı et tüketimiyle, yüzde 11’inin aşırı kilo ve hareketsizlikle, yüzde 28’inin ise düşük lif tüketimiyle ilişkili olduğu belirtiliyor.





