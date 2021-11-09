Çöldeki savaş gemisi ABDyi endişelendirdi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Kasım başında yayımladığı raporda, Pekin'in nükleer silah kapasitesini bir yıl önce tahmin edilenden çok daha hızlı geliştirdiği, bunun yüzyıl ortasına kadar ABD askeri gücünü yakalama veya geçme hedefi doğrultusunda yapıldığı belirtilmişti.