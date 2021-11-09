Çöldeki savaş gemisi ABDyi endişelendirdi

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 12:51
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’in, ülkenin kuzeybatısında yer alan Taklamakan çölüne ABD uçak gemisi ve diğer ABD savaş gemilerine benzer şekilde maketler inşaa ettiği ortaya çıktı.
Merkezi ABD'nin Colorado şehrindeki uydu görüntüleme şirketi Maxar Teknoloji tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, uçak gemisi ve muhrip gemi maketlerinin tren raylarında taşındığı ve araziye yerleştirildiği görüldü.
Maketlerle ilgili açıklamada bulunan ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü, ABD gemilerinin maketlerinin Çin tarafından geliştirilen yeni bir hedef aralığının parçası olduğunu söyledi.
Enstitü, jeo-uzamsal istihbarat şirketi All Source Analysis’in verilerini kullanarak yaptığı açıklamada, kompleksin balistik füze testi için kullanıldığını bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin ise, Pekin'deki günlük olağan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.
Son yıllarda askeri alanda sağladığı gelişmeler ile öne çıkan Çin’in mevcut durumu ABD tarafından endişe ile takip ediliyor.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Kasım başında yayımladığı raporda, Pekin'in nükleer silah kapasitesini bir yıl önce tahmin edilenden çok daha hızlı geliştirdiği, bunun yüzyıl ortasına kadar ABD askeri gücünü yakalama veya geçme hedefi doğrultusunda yapıldığı belirtilmişti.
Raporda, "Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) değişen kavram ve kabiliyetleri, ABD'yi işaret eden 'güçlü düşmana' karşı savaşabilme ve kazanabilme yeteneğini güçlendirmeyi amaçlıyor" ifadelerine yer verilmişti.