Çöldeki savaş gemisi ABDyi endişelendirdi

Son yıllarda askeri alanda yaptığı yatırımlarda dikkat çeken Çin’in, ülkenin en büyük çölü Taklamakan’da ABD uçak gemisi ve diğer ABD savaş gemileri şeklinde maketler inşa ettiği ortaya çıktı. Maket gemilerin tatbikatlar için inşa edildiği tahmin edilirken, ABD’nin Çin'in son dönemdeki silahlanma ve diğer askeri yatırımlarını endişeyle izlediği bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü, kompleksin balistik füze testi için kullanıldığını iddia etti.

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 12:51

Çöldeki savaş gemisi ABDyi endişelendirdi - 1

Dünyanın en kalabalık ülkesi ’in, ülkenin kuzeybatısında yer alan Taklamakan çölüne ABD uçak gemisi ve diğer ABD savaş gemilerine benzer şekilde maketler inşaa ettiği ortaya çıktı.

Çöldeki savaş gemisi ABDyi endişelendirdi - 2

Merkezi ABD'nin Colorado şehrindeki uydu görüntüleme şirketi Maxar Teknoloji tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, uçak gemisi ve muhrip gemi maketlerinin tren raylarında taşındığı ve araziye yerleştirildiği görüldü.

Çöldeki savaş gemisi ABDyi endişelendirdi - 3

Maketlerle ilgili açıklamada bulunan ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü, ABD gemilerinin maketlerinin Çin tarafından geliştirilen yeni bir hedef aralığının parçası olduğunu söyledi.

Çöldeki savaş gemisi ABDyi endişelendirdi - 4

Enstitü, jeo-uzamsal istihbarat şirketi All Source Analysis’in verilerini kullanarak yaptığı açıklamada, kompleksin balistik füze testi için kullanıldığını bildirdi.

Çöldeki savaş gemisi ABDyi endişelendirdi - 5

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin ise, Pekin'deki günlük olağan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Çöldeki savaş gemisi ABDyi endişelendirdi - 6

Son yıllarda askeri alanda sağladığı gelişmeler ile öne çıkan Çin’in  mevcut durumu ABD tarafından endişe ile takip ediliyor.

Çöldeki savaş gemisi ABDyi endişelendirdi - 7

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Kasım başında yayımladığı raporda, Pekin'in nükleer silah kapasitesini bir yıl önce tahmin edilenden çok daha hızlı geliştirdiği, bunun yüzyıl ortasına kadar ABD askeri gücünü yakalama veya geçme hedefi doğrultusunda yapıldığı belirtilmişti.

Çöldeki savaş gemisi ABDyi endişelendirdi - 8

Raporda, "Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) değişen kavram ve kabiliyetleri, ABD'yi işaret eden 'güçlü düşmana' karşı savaşabilme ve kazanabilme yeteneğini güçlendirmeyi amaçlıyor" ifadelerine yer verilmişti.

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