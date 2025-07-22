Coldplay skandalına uzman yorumu: ''Belki de yakalanmak istediler''

Konserin canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan çifti görüntüleyince, ikili panikleyip saklanmaya çalıştı. O anlara sahne önünden tanıklık eden solist Chris Martin ise “Ya yasak aşk yaşıyorlar ya da çok utangaçlar” şeklinde konuştu.

Ancak olayın perde arkası çok daha karmaşıktı. Görüntülerdeki çiftin kimliği kısa sürede ortaya çıktı: Yapay zeka girişimi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynaklarından sorumlu yöneticisi Kristin Cabot. Kayıtlara göre her iki isim de başka kişilerle evliydi.