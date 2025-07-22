Coldplay skandalına uzman yorumu: ''Belki de yakalanmak istediler''

Psikoloji profesörü Dr. Nicole McNichols, Coldplay konserinde yasak aşk yaşadıkları ortaya çıkan Andy Byron ve Kristin Cabot çiftinin ruh sağlığı hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Coldplay skandalına uzman yorumu: ''Belki de yakalanmak istediler'' - 1

Konserin canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan çifti görüntüleyince, ikili panikleyip saklanmaya çalıştı. O anlara sahne önünden tanıklık eden solist Chris Martin ise “Ya yasak aşk yaşıyorlar ya da çok utangaçlar” şeklinde konuştu.

Ancak olayın perde arkası çok daha karmaşıktı. Görüntülerdeki çiftin kimliği kısa sürede ortaya çıktı: Yapay zeka girişimi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynaklarından sorumlu yöneticisi Kristin Cabot. Kayıtlara göre her iki isim de başka kişilerle evliydi.

DÜNYA HABERLERİ

Coldplay skandalına uzman yorumu: ''Belki de yakalanmak istediler'' - 2

Olayı değerlendiren Profesör Dr. Nicole McNichols, Psychology Today’de kaleme aldığı yazıda “Belki de yakalanmak istediler. Çünkü bu şekilde yaşadıkları gerçeği kabul etmek zorunda kalacaklardı. Neden bir konserin ortasında, binlerce kişi önünde böyle bir risk alınır ki?” ifadelerini kullandı.

Bu tür olaylarda duygusal kopukluğun büyük rol oynadığını ifade eden uzman isim, “Uzun süreli ilişkilerde kişi, kendini görülmeyen biri gibi hissettiğinde, başka bir yerde onay ve yakınlık arayabiliyor” dedi.

Bu davranışın bilinçaltında bir “özgürlük çığlığı” olabileceğini söyleyen Dr. McNichols, ''Kalabalık bir konserde, gizlenmek yerine açıkça fiziksel yakınlık kurmak, fark edilmek istediklerini gösteriyor olabilir'' dedi.

Coldplay skandalına uzman yorumu: ''Belki de yakalanmak istediler'' - 3

ABD'li psikoloğa göre bazı insanlar, duygusal olarak sıkıştıklarında ve çıkış yolu bulamadıklarında bilinçsizce kaos yaratabiliyor. Yenilik arayışı ve sınırları aşmanın verdiği heyecan da yaygın aldatma sebepleri arasında gösteriliyor.

CEO İSTİFA ETTİ

Görüntülerin viral olmasının ardından Andy Byron, Astronomer’daki görevinden istifa etti. Kristin Cabot ise idari izne ayrıldı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Liderlerimizden hem davranış hem de hesap verebilirlik anlamında örnek olmaları beklenir. Ne yazık ki son dönemde bu standart karşılanmamıştır. Andy Byron istifasını sunmuş, yönetim kurulu da bu istifayı kabul etmiştir.”

Daily Mail’in haberine göre, her iki ismin de evli oldukları kişiden ayrı adreslerde yaşadığı belirtiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER