Çölün ortasında Cehennem kapısı: Tanrıların öfkesi olduğuna inanılıyor
Türkmenistan’da bulunan Darvaza Krateri, 69 metre genişliği ve 30 metre derinliği ile dünyanın en ürkütücü yerleri arasında yer alıyor.1971 yılında Sovyet mühendislerinin doğal gaz kaynaklarını araştırırken kazara oluşturduğu bu dev çukur, uzun yıllardır durmadan yanıyor.
Çökme sonucu yerin altından çıkan metan gazının havaya karışması sonucu, mühendisler güvenlik gerekçesiyle bu gazı ateşe verdi. Her ne kadar ateşin sönmesi beklenmiş olsa da, krater yaklaşık 55 yıldır hiç sönmeden yanmaya devam ediyor.