Çölün ortasında Cehennem kapısı: Tanrıların öfkesi olduğuna inanılıyor

Türkmenistan’da bulunan Darvaza Krateri, 69 metre genişliği ve 30 metre derinliği ile dünyanın en ürkütücü yerleri arasında yer alıyor.1971 yılında Sovyet mühendislerinin doğal gaz kaynaklarını araştırırken kazara oluşturduğu bu dev çukur, uzun yıllardır durmadan yanıyor.

Çölün ortasında Cehennem kapısı: Tanrıların öfkesi olduğuna inanılıyor - 1

Çökme sonucu yerin altından çıkan metan gazının havaya karışması sonucu, mühendisler güvenlik gerekçesiyle bu gazı ateşe verdi. Her ne kadar ateşin sönmesi beklenmiş olsa da, krater yaklaşık 55 yıldır hiç sönmeden yanmaya devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Çölün ortasında Cehennem kapısı: Tanrıların öfkesi olduğuna inanılıyor - 2

Bununla birlikte, Türkmenistan hükümeti, bölgenin turizme açılmasına pek sıcak bakmıyor. Yine de her yıl yüzlerce macera tutkununun yolu, Darvaza Krateri’ne düşüyor. Başkent Aşkabat’a 240 kilometre uzaklıkta olan bu ilginç doğa harikası, ziyaretçilerine çölün ortasında büyüleyici bir deneyim fırsatı sunuyor.

Çölün ortasında Cehennem kapısı: Tanrıların öfkesi olduğuna inanılıyor - 3

Kraterin sürekli yanması, metan gazının salınımına neden olarak bölgedeki hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Ancak kraterin doğrudan çevresel zararları hakkında kesin veriler bulunmuyor.

Çölün ortasında Cehennem kapısı: Tanrıların öfkesi olduğuna inanılıyor - 4

Dünyanın en ürkütücü yerleri arasında yer alan Darvaza Krateri hakkında pek çok ilginç efsane dolaşıyor. Bazı yerel inanışlara göre bu patlama, tanrıların bir cezası olarak kabul ediliyor. İnsanların doğaya müdahale etmesi, Tanrıları kızdırdığı için bu ateş, öfkeyi simgeliyor.

Çölün ortasında Cehennem kapısı: Tanrıların öfkesi olduğuna inanılıyor - 5

Türkmenistan Doğal Gaz Araştırma Enstitüsü Direktörü Bayrammyrat Pirniyazov, 2022 yılında katıldığı bir forumda, bu ilginç jeolojik yapının Türkmen bilim adamları tarafından incelendiğini ifade etmişti.

Derveze bölgesinde çok miktarda doğal gazın yandığını ve bunun çevreye zarar verdiğini belirten Pirniyazov, kraterin kapanması için yurt dışından teklifler aldığını ileri sürdü.

Çölün ortasında Cehennem kapısı: Tanrıların öfkesi olduğuna inanılıyor - 6

Ancak bu dev çukurun kapatılması, halk arasında bazı batıl endişeler yaratıyor. Çukura yakın bölgelerde yaşayan insanlar, kraterin ateşinin sönmesinin, kötü olayların başlangıcı olabileceğine inanıyor.

Çölün ortasında Cehennem kapısı: Tanrıların öfkesi olduğuna inanılıyor - 7
DAHA FAZLA GÖSTER