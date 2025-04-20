Çölün ortasında Cehennem kapısı: Tanrıların öfkesi olduğuna inanılıyor

Dünyanın en ürkütücü yerleri arasında yer alan Darvaza Krateri hakkında pek çok ilginç efsane dolaşıyor. Bazı yerel inanışlara göre bu patlama, tanrıların bir cezası olarak kabul ediliyor. İnsanların doğaya müdahale etmesi, Tanrıları kızdırdığı için bu ateş, öfkeyi simgeliyor.