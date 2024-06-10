Çöp gerilimi büyüyor: Kim Jong-Un'un kardeşinden "karşı eylem" uyarısı

"PSİKOLOJİK SAVAŞ"

Aktivistlerin bildirilerini “psikolojik savaş” olarak nitelendiren Kim Yo Jong, Seul'ün bildirileri durdurmaması ve hoparlör yayınlarını iptal etmemesi halinde Kuzey'in de karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Her iki ülkeye de resmi isimleriyle atıfta bulunarak, “Eğer Kuzey Kore, sınırda bildiri dağıtma ve hoparlör yayını provokasyonunu gerçekleştirirse, şüphesiz Kuzey Kore'nin yeni karşı eylemine tanık olacaktır” dedi.