Çöp gerilimi büyüyor: Kim Jong-Un'un kardeşinden "karşı eylem" uyarısı

Güney Kore ordusu, bugün erken saatlerde Kuzey Kore'nin sınıra yeniden yüzlerce çöp taşıyan balon gönderdiğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong ise, Güney'in “psikolojik savaşı” sürdürmesi halinde daha fazla karşılık verileceği uyarısında bulundu. Güney Kore ordusu, herhangi bir karşı eylemin yanıtsız kalmayacağını vurguladı.

Çöp gerilimi büyüyor: Kim Jong-Un'un kardeşinden "karşı eylem" uyarısı - 1

KORELER ARASI MİSİLLEME SAVAŞI

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore, Güney'deki aktivistler tarafından kuzeye gönderilen Pyongyang karşıtı propaganda yüklü balonlara misilleme olarak sigara izmariti ve tuvalet kağıdı gibi çöpler taşıyan yüzlerce balonu Güney'e gönderdi.

DÜNYA HABERLERİ

Çöp gerilimi büyüyor: Kim Jong-Un'un kardeşinden "karşı eylem" uyarısı - 2

"YENİ BİR KRİZ"

Güney Kore hükümetinin bu ay 2018'de imzalanan gerginliği azaltıcı askeri anlaşmayı tamamen askıya alması ve Pyongyang'ın balonlarına karşılık olarak sınır boyunca hoparlörle propaganda yayınlarını yeniden başlatması, Seul'ü “yeni bir kriz” yarattığı konusunda uyaran Kuzey'i çileden çıkardı.

Çöp gerilimi büyüyor: Kim Jong-Un'un kardeşinden "karşı eylem" uyarısı - 3

"DİNLENMEDEN KAĞIT TOPLAMANIN UTANCI"

Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi ve hükümet sözcüsü Kim Yo Jong bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada Güney Kore'nin “dinlenmeden atık kağıt toplamanın acı utancını yaşayacağını ve bunun günlük işi olacağını” söyledi.

Çöp gerilimi büyüyor: Kim Jong-Un'un kardeşinden "karşı eylem" uyarısı - 4

"PSİKOLOJİK SAVAŞ"

Aktivistlerin bildirilerini “psikolojik savaş” olarak nitelendiren Kim Yo Jong, Seul'ün bildirileri durdurmaması ve hoparlör yayınlarını iptal etmemesi halinde Kuzey'in de karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Her iki ülkeye de resmi isimleriyle atıfta bulunarak, “Eğer Kuzey Kore, sınırda bildiri dağıtma ve hoparlör yayını provokasyonunu gerçekleştirirse, şüphesiz Kuzey Kore'nin yeni karşı eylemine tanık olacaktır” dedi.

Çöp gerilimi büyüyor: Kim Jong-Un'un kardeşinden "karşı eylem" uyarısı - 5

KUZEY BALON GÖNDERMEYE DEVAM EDİYOR

Seul ordusu, Kuzey'in gece boyunca 300'den fazla çöp taşıyan balon gönderdiğini ancak rüzgarın Pyongyang'ın lehine çalışmadığını söyledi.

“310'dan fazla balon fırlatmalarına rağmen birçoğu Kuzey Kore'ye doğru uçtu” diyen Genelkurmay Başkanlığı, şu ana kadar yaklaşık 50 balonun Güney'e indiğini ve daha fazlasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Güney Kore ordusunun “Kuzey Kore'nin yeni karşı eylemlerine karşılık vereceği” belirtildi.

Çöp gerilimi büyüyor: Kim Jong-Un'un kardeşinden "karşı eylem" uyarısı - 6

"HAYAL GÜCÜMÜZÜN ÖTESİNDE"

Seul'deki Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesi'nde profesör olan Kim Dong-yub, “Kuzey Kore'nin mevcut durumun suçunu Güney Kore'ye atmak ve provokasyonlarını haklı göstermek için sesini yükselttiğini” söyledi.

Kim, gerilimin tırmanmaya devam edeceğini belirterek, “Kuzey Kore hayal gücümüzün ötesinde bir şey yapacak” dedi.

Çöp gerilimi büyüyor: Kim Jong-Un'un kardeşinden "karşı eylem" uyarısı - 7

Balon saldırısı mayıs ayı ortasında, aralarında Kuzey Koreli sığınmacıların da bulunduğu Güney'deki aktivistlerin, Kim karşıtı propaganda ve K-pop müziği içeren bellekler taşıyan düzinelerce mesajı Kuzey'e göndermesiyle başladı.

Çöp gerilimi büyüyor: Kim Jong-Un'un kardeşinden "karşı eylem" uyarısı - 8
Çöp gerilimi büyüyor: Kim Jong-Un'un kardeşinden "karşı eylem" uyarısı - 9
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