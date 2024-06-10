Çöp gerilimi büyüyor: Kim Jong-Un'un kardeşinden "karşı eylem" uyarısı
Güney Kore ordusu, bugün erken saatlerde Kuzey Kore'nin sınıra yeniden yüzlerce çöp taşıyan balon gönderdiğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong ise, Güney'in “psikolojik savaşı” sürdürmesi halinde daha fazla karşılık verileceği uyarısında bulundu. Güney Kore ordusu, herhangi bir karşı eylemin yanıtsız kalmayacağını vurguladı.
KORELER ARASI MİSİLLEME SAVAŞI
Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore, Güney'deki aktivistler tarafından kuzeye gönderilen Pyongyang karşıtı propaganda yüklü balonlara misilleme olarak sigara izmariti ve tuvalet kağıdı gibi çöpler taşıyan yüzlerce balonu Güney'e gönderdi.