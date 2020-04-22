Corona için acilen yapılan hastane boş duruyor

İngiliz basını ülkede corona virüs için hastaneye çevrilen fuar merkezine hasta kabul edilemediğini yazdı. İngiliz ordusunun yardımıyla 9 günde kurulan 4 bin yataklı hastanede yoğun bakım hemşiresi olmadığı için 15 günde sadece 40 kişinin tedaviye kabul edildiği bildirildi. Ülkede vaka sayısı 130 bine yaklaşırken 17 binden fazla hasta da hayatını kaybetti.

ntv.com.tr 22.04.2020 - 13:59

İngiltere'de corona virüs salgının başlamasının ardından hızlıca hastaneye çevrilen ExCel kongre merkezine hasta kabul edilmediği ortaya çıktı.
İngiliz basını 4 bin yataklı acil durum hastanesinde 15 günde toplamda 40 kişinin tedavi edildiğini yazdı.
Durumu kritik olan en az 50 hastanın da personel yetersizliği nedeniyle hastaneye alınmadığı ortaya çıktı.
The Guardian'ın haberine göre dokuz günde İngiliz ordusunun yardımıyla hastaneye çevrilen fuar merkezi boş bir şekilde duruyor.
7 Nisan'da Sağlık Bakanı Matt Hancock tarafından yapılan görkemli açılışın ardından dev yapı boş bir şekilde duruyor.

DOKTOR VAR HEMŞİRE YOK

Hastanenin tedavi altına aldığı 40 kişiden dördünün öldüğü yedisinin ise taburcu edildiği bildirildi. Gazeteye konuşan çalışanlardan biri, "Burada çalışan çok sayıda insan var. Doktor sayımız da fazla ancak yoğun bakım görevini üstelenebilecek hemşire bulunmuyor. Var olan yetkin hemşireler zaten başka hastanelerde çalışıyor. Bu nedenle hastaları geri çevirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

BÜYÜK UMUTLARLA HAZIRLANMIŞTI

'BANA VERİLEN EN BÜYÜK GÖREV'

İngiliz medyasına konuşan Albay Ashleigh Boreham, askeri kariyerinde aldığı en büyük görevin bu olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki insanlar için bir hastane inşa ediyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarıyorsunuz ve bu hayatlar, sizin ailelerinizin hayatları da olabilir. Bu şimdiye kadar bana verilen en büyük görev" ifadelerini kullanmıştı. 

'BU DA BİZİM SOMME MUHAREBEMİZ'

Boreham, ordunun corona virüsle mücadelesinin Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa'da gerçekleşen ve bir milyondan fazla can kaybı ile sonuçlanan Somme Muharebesi’nden farklı olmadığını ifade ederek, "Büyükbabam Somme'deydi, bu da ondan farklı değil. Ben sadece farklı bir savaştayım. Londra’lıyım, Londra'da arkadaşlarım ve ailem var. Burada çalışan insanların çoğu, burada çalışan askerlerin çoğu Londra'dan. Bunu Londralıların hayatlarını kurtarmak için yapıyoruz. Bunlar yoldaşlarımız, hiçbir fark yok. Sivil ya da asker olmaları önemli değil" şeklinde konuşmuştu. 

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