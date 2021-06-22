Corona ile mücadele son sürat sürüyor: Aşılar en ücra köşelere ulaştırılıyor

ntv.com.tr 22.06.2021 - 12:07
Sağlık çalışanları, Keşmir'in merkezi Budgam semtindeki Tosa Maidan'a aşı ulaştırmak ve çobanlık yapanlara aşı uygulamak için yola çıktıklarında görüntüleniyor.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Howrah bölgesindeki Uttar Batora Adası'nda yaşayan fakir bir köylü olan Rafiq Khan, kapıdan kapıya aşılama kampanyası çerçevesinde aşı oluyor.
Bir sağlık çalışanı, 7 Haziran 2021'de Keşmir'in güneyindeki Pulwama bölgesindeki bir ormanlık alanda bir çobana aşı uyguluyor.
Keşmir'in güneyindeki Anantnag semtindeki Lidderwat'ta çobanlık yapan bir kadın, 10 Haziran 2021'de bir doz corona virüs aşısı olurken görüntüleniyor.
Sağlık çalışanları, 7 Haziran 2021'de Keşmir'in güneyindeki Pulwama bölgesindeki çobanlara corona virüs aşısı ulaştırmak için bir dereyi geçiyor.
Brezilya, Amazonas eyaleti, Manacapuru'da sağlık çalışanları, Ribeirinhos'un (nehir sakinleri) yaşadığı Solimoes nehri boyunca bir teknede seyahat ediyor.
İrlanda’daki Arranmore Adası'nda yer alan deniz fenerine corona virüs aşısı ulaştırmak için kalkan helikopterden çekilen görüntü, aşıların hangi şartlarda hangi alanlara taşındığını en net gösteren karelerden biri olarak göze çarpıyor.
Karadağ'ın Kolasin belediyesine bağlı uzak dağ köyü Ljevista'da sağlık çalışanları corona virüs aşılarını uyguladıktan sonra tepeden aşağı yürüyor.
Fransa’nın Reims şehri yakınlarındaki şehirden izole köylere corona virüs aşısı ulaştırmak amacıyla otobüsler yola çıkmıştı. Vacci'Bus adı verilen otobüs ile ülkenin en ücra köylerindeki kişilere aşı uygulanmıştı.
Sağlık çalışanları, 10 Haziran 2021'de Keşmir'in güneyindeki Anantnag’ın Pahalgam yakınlarındaki Lidderwat'ta aşı uygulamak için zorlu yollardan geçerek bölgeye ulaşmaya çalışıyor.