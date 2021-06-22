Corona ile mücadele son sürat sürüyor: Aşılar en ücra köşelere ulaştırılıyor

Dünya corona virüs ile savaşına devam ederken uygulanan aşı sayısı 2,7 milyar doza dayandı. Pandemiyle mücadelede artan aşı uygulamaları dünyanın birçok ülkesinde hastane ve merkezi alanlarda uygulanırken aşılar sağlık görevlileri tarafından maddi zorluk çeken köylerde en ücra köşelere bile ulaştırılıyor. Uluslararası haber ajansı Reuters, aşının ulaştırıldığı en ücra köşelerde çekilen fotoğrafları yayınladı. İşte o fotoğraflar...

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ntv.com.tr 22.06.2021 - 12:07

Sağlık çalışanları, Keşmir'in merkezi Budgam semtindeki Tosa Maidan'a aşı ulaştırmak ve çobanlık yapanlara aşı uygulamak için yola çıktıklarında görüntüleniyor.

Keşmir'in merkezi Budgam semtindeki Tosa Maidan'da çobanlara Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile beraber ürettiği Covishield aşısı uygulanıyor.

Sağlık yetkilileri tarafından ulaştırılan aşılar köy halkına uygulanırken, corona virüs ile mücadele kapsamında aşılama oranının artırılması hayati bir önem taşıyor.

Sağlık çalışanları, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Howrah bölgesindeki Uttar Batora Adası'ndaki köylülere corona virüs aşısı uygulamak için bir teknede Mundeswari nehrini geçiyor.

Sağlık çalışanları ekipmanlarını da yanlarına alarak ada halkına aşı ulaştırmak için Mundeswari nehrini geçiyor.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Howrah bölgesindeki Uttar Batora Adası'nda yaşayan fakir bir köylü olan Rafiq Khan, kapıdan kapıya aşılama kampanyası çerçevesinde aşı oluyor.

AstraZeneca aşılarını taşıyan sağlık çalışanları, Brezilya, Rio de Janeiro'daki Guanabara Körfezi'ndeki Paqueta Adası'nda 18 yaş üstü tüm nüfusu aşılama hedefi kapsamında adaya hareket ederken görüntüleniyor.

Rio de Guanabara Körfezi'nde 18 yaş üstü tüm nüfusu aşılamayı amaçlayan "Paqueta vacinada" projesi kapsamında corona virüse karşı toplu aşılama sırasında gençler, Paqueta adasında bir teknede dinleniyor.

Rio de Janeiro, Brezilya'da, Guanabara Körfezi'ndeki 18 yaş üstü tüm nüfusu aşılamayı amaçlayan "Paqueta vacinada" projesinin bir parçası olan Paqueta adasındaki corona virüse karşı toplu aşıya katılmak için insanlar gemide seyahat ediyor.

Bir sağlık çalışanı, 7 Haziran 2021'de Keşmir'in güneyindeki Pulwama bölgesindeki bir ormanlık alanda bir çobana aşı uyguluyor.

Keşmir'in güneyindeki Anantnag semtindeki Lidderwat'ta çobanlık yapan bir kadın, 10 Haziran 2021'de bir doz corona virüs aşısı olurken görüntüleniyor.

Sağlık çalışanları, 7 Haziran 2021'de Keşmir'in güneyindeki Pulwama bölgesindeki çobanlara corona virüs aşısı ulaştırmak için bir dereyi geçiyor.

Sağlık çalışanları dağlık alanlardaki çoban kulübelerine aşı götürerek kişileri virüse karşı aşılamak için çabalıyor.

Brezilya, Amazonas eyaleti, Manacapuru'da sağlık çalışanları, Ribeirinhos'un (nehir sakinleri) yaşadığı Solimoes nehri boyunca bir teknede seyahat ediyor.

İrlanda’daki Arranmore Adası'nda yer alan deniz fenerine corona virüs aşısı ulaştırmak için kalkan helikopterden çekilen görüntü, aşıların hangi şartlarda hangi alanlara taşındığını en net gösteren karelerden biri olarak göze çarpıyor.

İCorona virüs aşıları, rlanda'nın Arranmore Adası'na teslim edilirken, Çavuş Niall O'Connor helikopteri inişe yönlendiriyor.

Karadağ'ın Kolasin belediyesine bağlı uzak dağ köyü Ljevista'da sağlık çalışanları corona virüs aşılarını uyguladıktan sonra tepeden aşağı yürüyor.

Fransa’nın Reims şehri yakınlarındaki şehirden izole köylere corona virüs aşısı ulaştırmak amacıyla otobüsler yola çıkmıştı. Vacci'Bus adı verilen otobüs ile ülkenin en ücra köylerindeki kişilere aşı uygulanmıştı.

Hindistan, Koraput'taki bir aşı kamyoneti, Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıyı bölgesel bir aşı deposundan çeşitli aşı merkezlerine taşıyor.

Sağlık çalışanları, 10 Haziran 2021'de Keşmir'in güneyindeki Anantnag’ın Pahalgam yakınlarındaki Lidderwat'ta aşı uygulamak için zorlu yollardan geçerek bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Sağlık çalışanları, aşı uygulamak için zorlu yollardan geçtikten sonra çobanlara corona virüs aşısı uyguluyor.