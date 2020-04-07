Corona virüs ABD'de siyahileri öldürüyor

ABD'nin Şikago kentinde corona virüs bağlantılı şu ana kadar 98 ölüm yaşandı. Ölenlerin yüzde 72'si Afrika kökenli Amerikalı siyahiler. Şikago'nun nüfusunun sadece yüzde 30'nu siyahiler oluşturmasına rağmen kentte görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarının yarısı onlardan çıkıyor. Siyah nüfusun yoğun olduğu New York, New Orleans, Detroit, Milwaukee gibi şehirler de corona virüsün en fazla vurduğu kentler. ABD'de şu ana kadar 370 bin vaka ve 11 bin ölü bulunuyor.

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ntv.com.tr 07.04.2020 - 10:57

ABD'nin Şikago kentinde sağlık yetkililerinin açıkladığı veriler, yeni tip corona virüsün (Covid-19) daha çok Afrika kökenli Amerikalıların yaşadığı mahalleleri vurduğunu ortaya koyuyor.

Şikago kentinin sadece yüzde 30'u siyahilerden oluşmasına rağmen, corona virüsü vakalarının yüzde 50'si onlardar çıkıyor. Sağlık görevlilerinin açıkladığı verilere göre, Şikago'da 5 Nisan'a kadar 4 bin 680 corona virüsü vakası görüldü. Bu vakaların bin 824'ünü siyahiler oluşturuyor. Vakaların 847'si beyaz, 478'i hispanik ve 126'sı da Asya kökenliler.

Şikago'da 5 Nisan tarihine kadar yeni tip corona virüsten (Covid-19) 98 ölüm gerçekleşti. Söz konusu ölümlerin yüzde 72'sini ise siyahiler oluşturuyor.

Şikago Kamu Sağlığı Başkanı Dr. Allison Arwady gazetecilere yaptığı açıklamada, normal şartlarda da, kentte beyazlar ile siyahilerin yaşam oranları karşılaştırıldığında, siyahilerin ortalama 8.8 yıl daha az yaşadıklarının görüldüğünü söyledi.

Şikago Belediye Başkanı Lori Lightfoot corono virüsün siyahi toplumu özellikle vurduğunu itiraf etti. Lightfoot, sosyal mesafenin korunması için alışveriş merkezleri ve dükkanlarda denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Belediye Başkanı Lightfoot tekel bayilerinin önünde toplanmayı da yasaklayabileceklerini belirtti.

ABD'deki verilere bakıldığında corona virüsün toplumun her kesimine eşit davrandığ açıklamaları da efsaneden oluşuyor. Michigan eyaletindeki veriler de, corona virüsün daha çok siyahileri vurduğunu ortaya koyuyor. Michigan'da nüfusun sadece yüzde 14'ü Afrika kökenli Amerikalılardan oluşuyor. Eyalette görülen corona virüsü vakalarının yüzde 33'ü ve ölümlerin yüzde 41'i siyahiler arasında meydana geliyor. Verilere göre, corona vaka sayısı beyazlarda yüzde 23, ölümlerde yüzde 28.

Michigan'ın Detroit kentinde nüfusun yüzde 80'i siyahilerden oluşuyor. Eyalette görülen corona virüsü vakalarının da yüzde 80'i Detroit ve çevresi kaynaklı.

Benzer bir durum Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde de geçerli. Milwaukee'de nüfusun yüzde 26'sı siyahilerden oluşuyor. Geçtiğimiz cuma gününe kadar kentte görülen 1000 corona virüsü vakasının yarısını da siyahiler oluştururken, 27 ölümün yüzde 81'de yine siyahi topluluğa ait.

ABD'nin Louisiana eyaletinde corona virüs bağlantılı ölümlerin yüzde 40'ı siyahilerin yoğun olarak yaşadığı New Orleans'ta gerçekleşti. Sağlık yetkilileri, corona virüs bağlantılı ölümlerin büyük oranının obezite, diyabet ve yüksek tansiyon bağlantılı olduğunu açıklamıştı.

Şikago Belediye Başkanı Lightfoot ABD'deki siyahi toplumda diyabet, kalp ve akciğer yetmezliği gibi hastalıkların oranının yüksek olduğunu söyledi.

ABD'nin Virginia eyaletinde Temsilciler Meclisi'ne seçilmek için yarışan siyahi Dr. Cameron Webb corona virüs salgınının ABD'de siyahileri ile beyazlar arasındaki ekonomik eşitsizliği bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.