Corona virüs aşısı dünyada adil olarak dağıtılmayacak

ntv.com.tr 18.06.2020 - 17:41 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 17:59
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi dünya genelinde 8 milyonu aşkın kişiyi enfekte ederken, dünya ekonomik ve toplumsal anlamda büyük bir sınav veriyor. Bununla birlikte pandemi, dünyanın ekonomik eşitsizliğin bir ayracı olmayı da sürdürüyor.
DSÖ’nün bildirdiğine göre dünyanın dört bir yanında şu anda corona virüse karşı 130 aşı geliştiriliyor. Bu aşılardan 5’i Çin’de olmak üzere 8’i insan deneyleri aşamasında bulunuyor. Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı ise dünyada şu anda en çok talep gören corona virüs aşısı ünvanına sahip.
Aşı için cam tipler üreten ve AstraZeneca’yla ortak çalışan Schott şirketinin CEO’su Dr. Frank Heinricht, küresel anlamda salgının durabilmesi için en az 10 milyar doz aşının dağıtılması gerektiğini söyledi. Ancak AstraZeneca'nın bu miktardaki aşıyı üretebilmesinin yıllar alabileceği düşünülüyor.